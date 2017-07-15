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    Неймар не думал о переезде в Англию

    Нападающий «Барселоны» Неймар признался, что никогда не думал о том, чтобы попробовать свои силы в чемпионате Англии.

    «Я никогда не думал раньше о том, чтобы жить в Англии. Да, я слежу за матчами Премьер-лиги, но не очень активно, так как не очень люблю смотреть много футбола. Я никогда не планировал переезжать вместе в Англию.

    В своей карьере я несколько раз играл на английских стадионах. Почти все матчи были с топ-клубами. Сложно выбрать один, который мне нравится больше всего», – рассказал Неймар.

    В прошлом сезоне 25-летний бразилец провел за «Барселону» 30 матчей в испанской Примере, забив в них 13 голов.

    Источник: The Sun

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    15.07.2017 08:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 15 июля 2017, 14:17

      да и не думай об этом...судьи заепутся видео повторы смотреть с его симуляциями!)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > MU-fanatic 15 июля 2017, 18:30

      та да)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 15 июля 2017, 10:41

      сложно даже представить, сколько за него будут просить в наше время, лямов 300 наверное.

      1
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