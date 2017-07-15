Неймар не думал о переезде в Англию

Нападающий «Барселоны» Неймар признался, что никогда не думал о том, чтобы попробовать свои силы в чемпионате Англии.

«Я никогда не думал раньше о том, чтобы жить в Англии. Да, я слежу за матчами Премьер-лиги, но не очень активно, так как не очень люблю смотреть много футбола. Я никогда не планировал переезжать вместе в Англию.

В своей карьере я несколько раз играл на английских стадионах. Почти все матчи были с топ-клубами. Сложно выбрать один, который мне нравится больше всего», – рассказал Неймар.

В прошлом сезоне 25-летний бразилец провел за «Барселону» 30 матчей в испанской Примере, забив в них 13 голов.