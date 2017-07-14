Семин: «Суперкубок станет еще одним трофеем в нашей копилке»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от проходящего в эти минуты матча за Суперкубок России против московского «Спартака».

«Будет бескомпромиссный матч, очень сложный. Игроки будут работать с полной отдачей. Почему решили поехать на поезде? Из-за пробок. Утром мы посмотрели, что будет очень сложная ситуация на дорогах, поэтому приняли такое решение. Оно оказалось правильным. 38 минут – и мы на стадионе, на автобусе непонятно, как получилось бы.

Для нас Суперкубок – очень серьезный трофей, так как чтобы бороться за него, нужно еще что-то выиграть. Это будет еще одним титулом в копилке команды. Он разыгрывается во всех европейских чемпионатах.

Видите, какая здесь праздничная атмосфера, какое великолепное поле на нашем стадионе, сколько болельщиков. Для нас это важное событие. Готовность игроков оценим после игры», – сказал специалист в интервью телеканалу «Наш футбол».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив»