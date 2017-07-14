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    Семин: «Суперкубок станет еще одним трофеем в нашей копилке»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от проходящего в эти минуты матча за Суперкубок России против московского «Спартака».

    «Будет бескомпромиссный матч, очень сложный. Игроки будут работать с полной отдачей. Почему решили поехать на поезде? Из-за пробок. Утром мы посмотрели, что будет очень сложная ситуация на дорогах, поэтому приняли такое решение. Оно оказалось правильным. 38 минут – и мы на стадионе, на автобусе непонятно, как получилось бы.

    Для нас Суперкубок – очень серьезный трофей, так как чтобы бороться за него, нужно еще что-то выиграть. Это будет еще одним титулом в копилке команды. Он разыгрывается во всех европейских чемпионатах.

    Видите, какая здесь праздничная атмосфера, какое великолепное поле на нашем стадионе, сколько болельщиков. Для нас это важное событие. Готовность игроков оценим после игры», – сказал специалист в интервью телеканалу «Наш футбол».

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив»

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2017 21:47
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июля 2017, 08:48

      Раньше времени не стоило делить шкуру не убитого медведя. Урок на будущее.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 15 июля 2017, 04:59

      Шпалыч, из тебя предсказатель как из говна пуля!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 15 июля 2017, 00:41

      стал проверяй

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 15 июля 2017, 00:29

      упс!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 15 июля 2017, 00:26

      Уже нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 15 июля 2017, 00:15

      Не срослось...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 15 июля 2017, 00:15

      Сглазил свой Локо )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 15 июля 2017, 00:10

      Сёмин лови тунца!!! Суперкубок наш!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 15 июля 2017, 00:08

      Сёмина уважаю,но откуда такая уверенность,Спартак объективно сильнее намного,хоть Локо и в основном кубковый боец

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > Sanches 1204 15 июля 2017, 15:05

      в чём сильнее? более-менее играют Адриано, Зе луиш и Промес, остальные бегают как стадо баранов

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +901

      Krics 15 июля 2017, 00:01

      После дождика в четверг, проводницы в " ласточку"

      1
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