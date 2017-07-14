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  • Семин: «Суперкубок станет еще одним трофеем в нашей копилке»

Семин: «Суперкубок станет еще одним трофеем в нашей копилке»

14 июля 2017, 21:47
16

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от проходящего в эти минуты матча за Суперкубок России против московского «Спартака».

«Будет бескомпромиссный матч, очень сложный. Игроки будут работать с полной отдачей. Почему решили поехать на поезде? Из-за пробок. Утром мы посмотрели, что будет очень сложная ситуация на дорогах, поэтому приняли такое решение. Оно оказалось правильным. 38 минут – и мы на стадионе, на автобусе непонятно, как получилось бы.

Для нас Суперкубок – очень серьезный трофей, так как чтобы бороться за него, нужно еще что-то выиграть. Это будет еще одним титулом в копилке команды. Он разыгрывается во всех европейских чемпионатах.

Видите, какая здесь праздничная атмосфера, какое великолепное поле на нашем стадионе, сколько болельщиков. Для нас это важное событие. Готовность игроков оценим после игры», – сказал специалист в интервью телеканалу «Наш футбол».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (16)
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Небесная
1500063185
начинают свиньям подсуживать
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Krics
1500066078
После дождика в четверг, проводницы в " ласточку"
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Sanches 1204
1500066510
Сёмина уважаю,но откуда такая уверенность,Спартак объективно сильнее намного,хоть Локо и в основном кубковый боец
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4agaaa
1500066631
Сёмин лови тунца!!! Суперкубок наш!!!
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mialkov
1500066920
Сглазил свой Локо )))
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VSt
1500067594
Уже нет.
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Semargl18
1500067749
упс!
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Raxor
1500068512
стал проверяй
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serppion
1500083973
Шпалыч, из тебя предсказатель как из говна пуля!
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OfaZavr
1500097681
Раньше времени не стоило делить шкуру не убитого медведя. Урок на будущее.
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