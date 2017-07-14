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Шатов: «Манчини дал понять, что надеется на меня»

14 июля 2017, 13:10
5

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов признался, что провел разговор с главным тренером команды Роберто Манчини.

«У нас с тренером был разговор, и он останется между нами. Манчини дал понять, что надеется на меня. Мне этого было достаточно. Вера в игрока со стороны тренера и партнеров – самое важное. Пока сложно делать какие-то выводы, так как сезон еще не начался, но я очень хочу оправдать доверие.

На сборах мы практически каждый день занимались тактикой. Итальянские тренеры славятся своей школой, и у Манчини есть собственное видение игры. На каждой тренировке он старается донести до нас свою философию. Уделяет большое внимание перестроениям на поле – общекомандных, между линиями и в звеньях. Мы слушаем Манчини. Сезон покажет, насколько игрокам удалось воспринять его требования», — сказал Шатов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег
Комментарии (5)
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Большой Медведь
1500028082
Ждем от Олега хороший игры и возвращения в сборную. Надеюсь, сезон у него пройдет без травм.
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Tajik-za Zenit
1500029470
Ну давай Олежа не подводи
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neveldomha
1500030303
Не перегорел бы.
Ответить
zlobny_zenitos
1500042164
Долбаный Луческу...
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Обер-КанцлерЪ
1500047860
Проклятый Луческу по сути украл год из карьеры Шатова! Это на самом деле настоящее преступление, учитывая, что по потенциалу Олег - один из сильнейших игроков нашей сборной! Так что румын ещё и нашей национальной команде нагадить умудрился.
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