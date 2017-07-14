Шатов: «Манчини дал понять, что надеется на меня»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов признался, что провел разговор с главным тренером команды Роберто Манчини.

«У нас с тренером был разговор, и он останется между нами. Манчини дал понять, что надеется на меня. Мне этого было достаточно. Вера в игрока со стороны тренера и партнеров – самое важное. Пока сложно делать какие-то выводы, так как сезон еще не начался, но я очень хочу оправдать доверие.

На сборах мы практически каждый день занимались тактикой. Итальянские тренеры славятся своей школой, и у Манчини есть собственное видение игры. На каждой тренировке он старается донести до нас свою философию. Уделяет большое внимание перестроениям на поле – общекомандных, между линиями и в звеньях. Мы слушаем Манчини. Сезон покажет, насколько игрокам удалось воспринять его требования», — сказал Шатов.