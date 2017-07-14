Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шатов: «Манчини дал понять, что надеется на меня»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов признался, что провел разговор с главным тренером команды Роберто Манчини.

    «У нас с тренером был разговор, и он останется между нами. Манчини дал понять, что надеется на меня. Мне этого было достаточно. Вера в игрока со стороны тренера и партнеров – самое важное. Пока сложно делать какие-то выводы, так как сезон еще не начался, но я очень хочу оправдать доверие.

    На сборах мы практически каждый день занимались тактикой. Итальянские тренеры славятся своей школой, и у Манчини есть собственное видение игры. На каждой тренировке он старается донести до нас свою философию. Уделяет большое внимание перестроениям на поле – общекомандных, между линиями и в звеньях. Мы слушаем Манчини. Сезон покажет, насколько игрокам удалось воспринять его требования», — сказал Шатов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2017 13:10
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 июля 2017, 18:57

      Проклятый Луческу по сути украл год из карьеры Шатова! Это на самом деле настоящее преступление, учитывая, что по потенциалу Олег - один из сильнейших игроков нашей сборной! Так что румын ещё и нашей национальной команде нагадить умудрился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 14 июля 2017, 17:22

      Долбаный Луческу...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 14 июля 2017, 14:05

      Не перегорел бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 14 июля 2017, 13:51

      Ну давай Олежа не подводи

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 14 июля 2017, 13:28

      Ждем от Олега хороший игры и возвращения в сборную. Надеюсь, сезон у него пройдет без травм.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11