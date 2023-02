Промес: «Мы уже готовы к матчу с «Локомотивом», а ты?»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес дал понять, что его команда готова к предстоящему матчу за Суперкубок России против «Локомотива».

Напомним, встреча между командами пройдет в пятницу на стадионе «Локомотив» и начнется в 21:30 по московскому времени.

«Мы уже готовы к матчу, а ты?» – сообщил Промес.

We're ready, are you? #Spartak #Спартак #QP10 pic.twitter.com/zX4SNzVtDc