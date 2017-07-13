Нурмагомедов: «Против Мейвезера мог бы выйти даже Роналду»

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка между звездой MMA Конором Макгрегором и известным боксером Флойдом Мейвезером. Напомним, бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

По мнению Нурмагомедова, на ринг против Мейвезера мог бы выйти даже нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Бой Мейвезер – Макгрегор – это пиар, это понятно. Если честно, мне не сильно интересно, чем этот бой завершится. У меня будет подготовка к собственному бою, свои цели, задачи и бои. Я, конечно, трансляцию буду смотреть, даже разберу для себя какие-то моменты на будущее, послежу за Конором. Но в целом это будет шоу за очень большие деньги.

Кстати, против Флойда мог бы выйти даже Криштиану Роналду. Почему дерется Конор, а не он? Тоже было бы всем интересно, как профессиональный боксер будет избивать профессионального футболиста», – приводит слова Нурмагомедова LastRound.ru.