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    Нурмагомедов: «Против Мейвезера мог бы выйти даже Роналду»

    Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка между звездой MMA Конором Макгрегором и известным боксером Флойдом Мейвезером. Напомним, бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

    По мнению Нурмагомедова, на ринг против Мейвезера мог бы выйти даже нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

    «Бой Мейвезер – Макгрегор – это пиар, это понятно. Если честно, мне не сильно интересно, чем этот бой завершится. У меня будет подготовка к собственному бою, свои цели, задачи и бои. Я, конечно, трансляцию буду смотреть, даже разберу для себя какие-то моменты на будущее, послежу за Конором. Но в целом это будет шоу за очень большие деньги.

    Кстати, против Флойда мог бы выйти даже Криштиану Роналду. Почему дерется Конор, а не он? Тоже было бы всем интересно, как профессиональный боксер будет избивать профессионального футболиста», – приводит слова Нурмагомедова LastRound.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2017 01:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 15 июля 2017, 15:45

      Пиарит себя Хабиб, пиарит....а потом, бац, и "кина не будет, Вася", не уложится в вес..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 июля 2017, 08:27

      Роналду надрал бы жопу ему

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июля 2017, 08:14

      Из-за упоминания Роналду впарили 4 абзаца про единоборства.... Спорт, конечно, многообразен, но здесь ЭТО к чему??.... Вообще, что ли информационный голод.... Летом писать не о чём??....

      7
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      Рейтинг: +62

      istrebitel 13 июля 2017, 08:05

      Роналду надо на кокорина натравить, если не побьёт, так хоть самоотдачи научит!

      0
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      Рейтинг: +62

      istrebitel 13 июля 2017, 07:55

      Бой Конора с Хабибом был бы интересней, чем с Флойдом

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