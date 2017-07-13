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Нурмагомедов: «Против Мейвезера мог бы выйти даже Роналду»

13 июля 2017, 01:53
9

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка между звездой MMA Конором Макгрегором и известным боксером Флойдом Мейвезером. Напомним, бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

По мнению Нурмагомедова, на ринг против Мейвезера мог бы выйти даже нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Бой Мейвезер – Макгрегор – это пиар, это понятно. Если честно, мне не сильно интересно, чем этот бой завершится. У меня будет подготовка к собственному бою, свои цели, задачи и бои. Я, конечно, трансляцию буду смотреть, даже разберу для себя какие-то моменты на будущее, послежу за Конором. Но в целом это будет шоу за очень большие деньги.

Кстати, против Флойда мог бы выйти даже Криштиану Роналду. Почему дерется Конор, а не он? Тоже было бы всем интересно, как профессиональный боксер будет избивать профессионального футболиста», – приводит слова Нурмагомедова LastRound.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (9)
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istrebitel
1499921717
Бой Конора с Хабибом был бы интересней, чем с Флойдом
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istrebitel
1499922302
Роналду надо на кокорина натравить, если не побьёт, так хоть самоотдачи научит!
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insider_retro
1499922899
Из-за упоминания Роналду впарили 4 абзаца про единоборства.... Спорт, конечно, многообразен, но здесь ЭТО к чему??.... Вообще, что ли информационный голод.... Летом писать не о чём??....
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bumer_moscow
1499923640
Роналду надрал бы жопу ему
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Абу Зейд Небесный
1500122706
Пиарит себя Хабиб, пиарит....а потом, бац, и "кина не будет, Вася", не уложится в вес..
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