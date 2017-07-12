Хави мечтает стать тренером «Барселоны»

Известнейший в прошлом полузащитник «Барселоны» Хави, ныне выступающий за катарский «Аль-Садд», поделился своей футбольной мечтой.

«Думаю, поиграю в Катаре еще год, а затем завершу карьеру. Она была долгой и насыщенной, но я готов к новым вызовам. Рано или поздно я хочу стать наставником «Барселоны». Для этого нужно учиться, и к этому я готов. Причем длиться это должно не год и не два, а несколько дольше. Моя мечта – быть на скамейке запасных «Барсы» в качестве главного тренера», – сообщил Хави.

С 1998 по 2015 годы футболист провел 505 матчей за каталонский суперклуб и забил 58 голов.