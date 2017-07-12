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    Хави мечтает стать тренером «Барселоны»

    Известнейший в прошлом полузащитник «Барселоны» Хави, ныне выступающий за катарский «Аль-Садд», поделился своей футбольной мечтой.

    «Думаю, поиграю в Катаре еще год, а затем завершу карьеру. Она была долгой и насыщенной, но я готов к новым вызовам. Рано или поздно я хочу стать наставником «Барселоны». Для этого нужно учиться, и к этому я готов. Причем длиться это должно не год и не два, а несколько дольше. Моя мечта – быть на скамейке запасных «Барсы» в качестве главного тренера», – сообщил Хави.

    С 1998 по 2015 годы футболист провел 505 матчей за каталонский суперклуб и забил 58 голов.

    Источник: Sport.es

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    12.07.2017 23:44
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 июля 2017, 11:39

      Это место занято, тренером будет Месси.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 13 июля 2017, 01:01

      Хави не рабей, вельверде уволят до нового года, потом ты займешь свое законное место!

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