Налоговые органы исследуют сделки агента Мендеша за последние три года

Налоговая инспекция Португалии начала работу по изучению деятельности главного футбольного агента мира Жорже Мендеша. Ее интересуют в первую очередь сделки, совершенные в последние три года. В частности, это связано с фигурой и одного из клиентов агента – Криштиану Роналду, который находится под подозрением в злостной неуплате налогов.

Цель работы – отыскать теневую документацию сделок, которая могла бы свидетельствовать о сокрытии доходов. Мендеш и его сотрудники при этом не отказываются сотрудничать с официальными органами, сообщает Observador.

В то же время налоговики проверяют финансовую деятельность 13 профессиональных португальских клубов.