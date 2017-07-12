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Налоговые органы исследуют сделки агента Мендеша за последние три года

12 июля 2017, 23:34

Налоговая инспекция Португалии начала работу по изучению деятельности главного футбольного агента мира Жорже Мендеша. Ее интересуют в первую очередь сделки, совершенные в последние три года. В частности, это связано с фигурой и одного из клиентов агента – Криштиану Роналду, который находится под подозрением в злостной неуплате налогов.

Цель работы – отыскать теневую документацию сделок, которая могла бы свидетельствовать о сокрытии доходов. Мендеш и его сотрудники при этом не отказываются сотрудничать с официальными органами, сообщает Observador.

В то же время налоговики проверяют финансовую деятельность 13 профессиональных португальских клубов.

Источник: Бомбардир.ру
Португалия Мендеш Жорже
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