Муканджо заинтересовал «Спартак»

По информации Le10 Sport, нападающий «Лорьяна» Бенжджамин Муканджо находится в сфере интересов «Спартака». Конкурентами красно-белых в борьбе за 28-летнего игрока является «Бирмингем». При этом отмечается, что форвард не желает перебираться в Англию.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Муканджо провел 25 поединков, забив 13 голов, что не помогло «Лорьяну» сохранить прописку в элитном дивизионе. Также в составе сборной Камеруна футболист выступал на прошедшем недавно в России Кубке конфедераций.