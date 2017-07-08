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Муканджо заинтересовал «Спартак»

8 июля 2017, 13:54
8

По информации Le10 Sport, нападающий «Лорьяна» Бенжджамин Муканджо находится в сфере интересов «Спартака». Конкурентами красно-белых в борьбе за 28-летнего игрока является «Бирмингем». При этом отмечается, что форвард не желает перебираться в Англию.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Муканджо провел 25 поединков, забив 13 голов, что не помогло «Лорьяну» сохранить прописку в элитном дивизионе. Также в составе сборной Камеруна футболист выступал на прошедшем недавно в России Кубке конфедераций.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Лорьян Спартак Муканджо Бенджамин
Комментарии (8)
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спартак спартаков1
1499512328
а оно нам нужно
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Диктор
1499513103
Зачем Спартаку столько форвардов????????
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айор балдёжник
1499513228
Не нужен
Ответить
SEREZHA7575
1499513699
блин, где реальные трансферы????????
Ответить
ufos73
1499519096
На перепродажу если тока, ща почти бесплатно взять можно )
Ответить
hevbn 28
1499521267
На мой взгляд Спартаку сейчас нужны именно такие игроки, как Бенжамен ( я много его видел во Франции), он спокойно может сыграть и в центре и на фланге, при этом не являясь чистым нападающим , именно на флангах атаки у Спартака есть главная проблема , по сути есть только Промес. В прошлом сезоне было очень много матчей когда или Попову или Джано приходилось играть на флангах , что по моему ограничивает их возможности, но конечно еще есть Самедов , но сейчас Самедов совсем не тот что был лет пять назад , он даже уже перестал играть на фланге атаки.
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subbotaspartak
1499524119
28 лет, учить не надо, Ежели умеешь что, будем рады.
Ответить
Спартач_навсегда
1499532478
не верю
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