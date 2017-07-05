Венгер: «В лице Лаказетта приобрели стабильного и высококлассного форварда»

Главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер дал оценку трансферу в свой клуб экс-нападающего французского «Лиона» Александра Лаказетта.

«Мы счастливы видеть в своих рядах этого форварда. Это высококлассный футболист, который играет стабильно уже не один сезон. Он обладает отличной техникой, спортивным характером. Прекрасный трансфер для нас во всех отношениях. Уверен, что Лаказетт поможет нам решать поставленные задачи», – заявил Венгер.

Игрок сборной Франции перешел в стан «пушкарей» 5 июля за сумму порядка 50 миллионов евро. Его рыночная стоимость меньше на 10 миллионов.