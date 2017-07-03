Николаев ушел из Департамента судейства и инспектирования РФС из-за сложностей совмещения

Российский арбитр Алексей Николаев признался, что совмещать судейскую карьеру и пост заместителя руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС для него оказалось тяжело.

«Для меня сейчас очевидно, что совмещать работу действующего арбитра и одного руководителей Департамента судейства и инспектирования РФС очень непросто. Мой случай совмещения, безусловно, уникальный, больше я таких примеров не знаю.

Принял решение, что на данный момент в большей степени хотел бы еще поработать в роли арбитра, поэтому покидаю пост заместителя руководителя департамента. Благодарю всех, с кем приходилось осуществлять профессиональную деятельность в рамках работы в департаменте, для меня это был очень интересный и полезный опыт», – рассказал Николаев.

Напомним, что на данном посту его сменил Александр Егоров.