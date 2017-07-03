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  • Николаев ушел из Департамента судейства и инспектирования РФС из-за сложностей совмещения

Николаев ушел из Департамента судейства и инспектирования РФС из-за сложностей совмещения

3 июля 2017, 11:43
2

Российский арбитр Алексей Николаев признался, что совмещать судейскую карьеру и пост заместителя руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС для него оказалось тяжело.

«Для меня сейчас очевидно, что совмещать работу действующего арбитра и одного руководителей Департамента судейства и инспектирования РФС очень непросто. Мой случай совмещения, безусловно, уникальный, больше я таких примеров не знаю.

Принял решение, что на данный момент в большей степени хотел бы еще поработать в роли арбитра, поэтому покидаю пост заместителя руководителя департамента. Благодарю всех, с кем приходилось осуществлять профессиональную деятельность в рамках работы в департаменте, для меня это был очень интересный и полезный опыт», – рассказал Николаев.

Напомним, что на данном посту его сменил Александр Егоров.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Николаев Алексей Егоров Александр
Комментарии (2)
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dok66
1499086783
Я вообще не понимаю : как можно одновременно судить ...и оценивать судейство других ? Это просто нонсенс ! Такое возможно только у нас !
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Popularov
1499091932
Николаев решил отлично подЗАРАБОТАТЬ на судействе и поэтому не хочет покидать ХЛЕБНОЕ место! В прошлом сезоне наши арбитры неплохо ЗАРАБОТАЛИ! Они ОЗОЛОТИЛИСЬ на судейских СКАНДАЛАХ и БЕЗОБРАЗНОМ судействе! Николаев хочет и в этом сезоне ПОВЫСИТЬ в РАЗЫ своё благополучие! Благо находятся те, кто за это платит БЕШЕНЫЕ деньги, которые арбитрам раньше, даже НЕ СНИЛИСЬ в самом КОШМАРНОМ сне!!! А теперь они могут себе это позволить! Ждите новых судейских СКАНДАЛОВ в нашем чемпионате! Своим решением остаться, Николаев только это ПОДТВЕРДИЛ! Судейские скандалы будут продолжаться в новом сезоне 2017/18, пока такие, как Егоров, Будогосский, Бутенко, Баскаков, Чеботарёв будут СКАНДАЛЬНО вершить футбольные судьбы команд и нагло ПЛЕВАТЬ на работу тренеров и усилия игроков. Они своё благополучие поставили выше честного судейства, а на всех остальных им просто НАПЛЕВАТЬ!!! Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания! Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова и других - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства имени Будогосского, Бутенко, Баскакова, чиновников РФС, которые, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЮТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака, этих и других оскандалившихся судей!!! Арбитры Будогосского свои личные интересы неправедного обогащения поставили ВЫШЕ работы команд и их тренеров! Эти арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство.
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