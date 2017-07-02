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Паредес: «Сделаю все, чтобы «Зенит» побеждал!»

2 июля 2017, 09:18
8

Новичок «Зенита» Леандро Паредес признался, что решился на переход в российский клуб ни с кем не посоветовавшись. По его словам, ключевым фактором в этом выборе стала личность главного тренера команды Роберто Манчини.

— Леандро, добро пожаловать в «Зенит»! Поделитесь вашими впечатлениями.

— Я сразу лично встретил главного тренера. Мне он очень понравился. Я рад, что выбор Манчини пал на меня, и теперь я играю за «Зенит».

— Что стало ключевым фактором перехода?

— Пожалуй, личность главного тренера сыграла важнейшую роль. Я поговорил с ним до того, как сюда приехать. Наш разговор стал решающим в этом трансфере.

— Как отнеслись ваши родные и близкие к возможности переехать в Россию?

— Для меня важна семья — это все для меня. Буду постоянно поддерживать с ними связь и держать в курсе того, что со мной происходит.

— Вы ведь наверняка наводили справки о Петербурге и «Зените». Может быть, созванивались со Спаллетти и Гараем?

— К сожалению, ни с кем не удалось поговорить. Искал информацию о «Зените» в интернете и узнал многое об этом клубе.

— Что вы бы хотели сказать болельщикам?

— Хочу поприветствовать всех болельщиков! Я сделаю все для того, чтобы «Зенит» побеждал и радовал вас.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Паредес Леандро Манчини Роберто
Комментарии (8)
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shinnik
1498976774
На золотом крыльце сидели.. Царь,царевич. Король.королевич.. Сапожник,портной.. Кто ты.Будешь такой.?
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slavа0508
1498977118
Ну ну,,
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SEREGA 64
1498980063
КОМУ ТЫ ГРУЗИШЬ ИЗ ЗА БАБЛА ТЫ ЗДЕСЬ БАБЛО КОТОРОЕ ЗАБИРАЕТ У РОССИЙСКОГО НАРОДА ВОРОВСКАЯ ВЛАСТЬ
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Kotiwe
1498983285
а ведь пару дней назад не хотел переходить...Видите ли рубли ему наши не нравились)
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multiscan
1498985783
Нахлынула очередная волна лизоблюдства, как только стало известно о размерах "зарплаты".
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карасевщина
1498991775
нюхнул газа
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Одинокий волк Маквейд
1499002639
Ключевым стало увеличение ЗП в разы и нежелание болтаться по арендам
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