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    Паредес: «Сделаю все, чтобы «Зенит» побеждал!»

    Новичок «Зенита» Леандро Паредес признался, что решился на переход в российский клуб ни с кем не посоветовавшись. По его словам, ключевым фактором в этом выборе стала личность главного тренера команды Роберто Манчини.

    — Леандро, добро пожаловать в «Зенит»! Поделитесь вашими впечатлениями.

    — Я сразу лично встретил главного тренера. Мне он очень понравился. Я рад, что выбор Манчини пал на меня, и теперь я играю за «Зенит».

    — Что стало ключевым фактором перехода?

    — Пожалуй, личность главного тренера сыграла важнейшую роль. Я поговорил с ним до того, как сюда приехать. Наш разговор стал решающим в этом трансфере.

    — Как отнеслись ваши родные и близкие к возможности переехать в Россию?

    — Для меня важна семья — это все для меня. Буду постоянно поддерживать с ними связь и держать в курсе того, что со мной происходит.

    — Вы ведь наверняка наводили справки о Петербурге и «Зените». Может быть, созванивались со Спаллетти и Гараем?

    — К сожалению, ни с кем не удалось поговорить. Искал информацию о «Зените» в интернете и узнал многое об этом клубе.

    — Что вы бы хотели сказать болельщикам?

    — Хочу поприветствовать всех болельщиков! Я сделаю все для того, чтобы «Зенит» побеждал и радовал вас.

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.07.2017 09:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 16:37

      Ключевым стало увеличение ЗП в разы и нежелание болтаться по арендам

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 2 июля 2017, 13:36

      нюхнул газа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 2 июля 2017, 11:56

      Нахлынула очередная волна лизоблюдства, как только стало известно о размерах "зарплаты".

      2
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      Рейтинг: +24

      Kotiwe 2 июля 2017, 11:14

      а ведь пару дней назад не хотел переходить...Видите ли рубли ему наши не нравились)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1282

      Джой > Kotiwe 2 июля 2017, 14:44

      То был грек Манолас.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 2 июля 2017, 10:21

      КОМУ ТЫ ГРУЗИШЬ ИЗ ЗА БАБЛА ТЫ ЗДЕСЬ БАБЛО КОТОРОЕ ЗАБИРАЕТ У РОССИЙСКОГО НАРОДА ВОРОВСКАЯ ВЛАСТЬ

      -2
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 2 июля 2017, 09:31

      Ну ну,,

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 июля 2017, 09:26

      На золотом крыльце сидели..
      Царь,царевич.
      Король.королевич..
      Сапожник,портной..
      Кто ты.Будешь такой.?

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