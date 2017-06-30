Фил Невилл: «Моуринью не согласится в будущем сезоне ни на что кроме победы в АПЛ»

Экс-защитник английского «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл поразмышлял о перспективах «красных дьяволов» в грядущем сезоне АПЛ.

«И главного тренера, и команду ждет сложный сезон, так как все конкуренты хорошо укрепляются на трансферном рынке, тратят много денег. То же самое обязан сделать «МЮ», ведь Жозе Моуринью не намерен довольствоваться просто попаданием в четверку. Его устроит только победа в турнире. Однако на данный момент не скажу, что команда обладает соответствующим первому месту набором исполнителей. Нужно усилиться», – сказал эксперт клубному телевидению «МЮ».

Фил Невилл выступал на «Олд Траффорд» с 1994 по 2005 год и успел провести 263 матча, забить пять голов.