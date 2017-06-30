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  • Фото Роналду с новорожденными детьми занимает третье место в истории инстаграма

Фото Роналду с новорожденными детьми занимает третье место в истории инстаграма

30 июня 2017, 09:47
14

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает ставить рекорды даже в межсезонье. Его фотография с двумя новорожденными детьми, опубликованная в инстаграм, заняла третье место по количеству лайков за всю историю данной соцсети.

Всего за 12 часов фото собрало более 6,1 миллиона лайков. Стоит отметить, что самым популярным фото в инстаграме является снимок певицы Бьйонсе, объявившей о своей беременности (более 11 миллионов лайков), а второе место занимает фото еще одной попзвезды – Селены Гомес.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (14)
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Kazak ne China
1498805847
Щас начнут,типо он голубой это не его дети,это от суррогатный матери кокококо А я желаю семейного благополучия
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Васьок86
1498806230
с возрастом стал лучше Месси!
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Alex3920486
1498807358
Мило))
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Stavropolets
1498807675
Поздравляю. Дети это наше счастье.
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BlackMurder
1498808389
Я не фанат реала и роналду, но поздравляю! Ибо сам отец
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Allanon
1498809073
Мои поздравления. Дети это чудесно.
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Андрей Питерский
1498811884
Дети - это хорошо. Мать - суррогатная это правильно. А то дели потом напополам с какой нибудь очередной овцой честно заработанные сотни миллионов
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babazo-72
1498817824
Мои поздравления
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xColaz
1498823290
Поздравляю папу! Теперь Роналду может создать целую империю из своих отпрысков. Ведь ему даже не потребуется залезать на женщину. Просто сдавать биоматериал и сурогатный конвеер будет строчить потомство бесконечно
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dok66
1498823711
Мощно !!!!
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