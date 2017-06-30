Фото Роналду с новорожденными детьми занимает третье место в истории инстаграма

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает ставить рекорды даже в межсезонье. Его фотография с двумя новорожденными детьми, опубликованная в инстаграм, заняла третье место по количеству лайков за всю историю данной соцсети.

Всего за 12 часов фото собрало более 6,1 миллиона лайков. Стоит отметить, что самым популярным фото в инстаграме является снимок певицы Бьйонсе, объявившей о своей беременности (более 11 миллионов лайков), а второе место занимает фото еще одной попзвезды – Селены Гомес.