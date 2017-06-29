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Гаврилов: «Смолов не хочет «просиживать» штаны в Европе»

29 июня 2017, 15:04
11

Бывший полузащитник сборной СССР и «Спартака» Юрий Гаврилов назвал стоимость отступных в контракте нападающего «Краснодара» Федора Смолова слишком завышенной. Напомним, что в соглашении с кубанским клубом прописана сумма в 30 миллионов.

Сегодня появилась информация об интересе «Спартака» к Смолову.

– Если действительно ведется разговор о переходе Смолова, то «Спартак» могут покинуть Промес или Зе. Поэтому красно-белые ищут адекватную замену на место одного из лидеров. Но пока эта информация выглядит как слух.

– Стоимость отступных за Смолова – 30 миллионов. Стоит он таких денег?

– У нас слишком завышенный ценник на российских игроков, он явно стоит меньше. Халку тоже переплачивали в «Зените». Но если «Спартак» может заплатить такую сумму – пускай.

– Может, Федору стоит поехать в Европу?

– Смотря какой клуб. Сейчас «Спартак» – лидер нашего футбола. А в топовой команде Европы он может проиграть конкуренцию и сесть на лавку. Ни одному игроку не хочется «просиживать» штаны.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Гаврилов Юрий
Комментарии (11)
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oyabun
1498738389
.."– Может, Федору стоит поехать в Европу?". - А его туда кто то зовет? Пока всё только на уровне слухов. Так же как и в зимнюю паузу.
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Джой
1498740950
Только Промеса не отпускайте. Федуну так и передайте.
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Cosh18
1498741674
"Ни одному игроку не хочется «просиживать» штаны." А Погребняк??
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Бугимен
1498742016
Федор не достиг такого уровня,чтобы играть в Европе.Для России он тянет ,если команда играет на него!А так удачи Федору!
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серега кашин
1498744529
максимум средненький европейский клуб для смолова нужен
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Rorschach krym
1498745324
Не кому он не нужен
Ответить
Igor Belousov
1498752465
давай в спартак
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