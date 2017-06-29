Гаврилов: «Смолов не хочет «просиживать» штаны в Европе»

Бывший полузащитник сборной СССР и «Спартака» Юрий Гаврилов назвал стоимость отступных в контракте нападающего «Краснодара» Федора Смолова слишком завышенной. Напомним, что в соглашении с кубанским клубом прописана сумма в 30 миллионов.

Сегодня появилась информация об интересе «Спартака» к Смолову.

– Если действительно ведется разговор о переходе Смолова, то «Спартак» могут покинуть Промес или Зе. Поэтому красно-белые ищут адекватную замену на место одного из лидеров. Но пока эта информация выглядит как слух.

– Стоимость отступных за Смолова – 30 миллионов. Стоит он таких денег?

– У нас слишком завышенный ценник на российских игроков, он явно стоит меньше. Халку тоже переплачивали в «Зените». Но если «Спартак» может заплатить такую сумму – пускай.

– Может, Федору стоит поехать в Европу?

– Смотря какой клуб. Сейчас «Спартак» – лидер нашего футбола. А в топовой команде Европы он может проиграть конкуренцию и сесть на лавку. Ни одному игроку не хочется «просиживать» штаны.