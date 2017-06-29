Гинер: «Думаю, толчок развитию футбола в России ЧМ-2018 не даст»

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что чемпионат мира-2018 не даст толчок развитию футбола в России.

Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.

«Думаю, толчок развитию футбола в России ЧМ-2018 не даст. Те, кто сегодня этим живут, после чемпионата мира сразу обо всем забудут.

Но для страны это большой толчок. Посмотрите, как развивается Ростов-на-Дону, Калининград, другие города.

Также приедут болельщики из-за границы, которые думают, что мы на границах держим ракеты, чтобы всех уничтожить. Увидят, что это не так, что мы дружелюбны, открыты, говорим на их языках», – сказал Гинер.