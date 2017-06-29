Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гинер: «Думаю, толчок развитию футбола в России ЧМ-2018 не даст»

Гинер: «Думаю, толчок развитию футбола в России ЧМ-2018 не даст»

29 июня 2017, 14:01
20

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что чемпионат мира-2018 не даст толчок развитию футбола в России.

Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.

«Думаю, толчок развитию футбола в России ЧМ-2018 не даст. Те, кто сегодня этим живут, после чемпионата мира сразу обо всем забудут.

Но для страны это большой толчок. Посмотрите, как развивается Ростов-на-Дону, Калининград, другие города.

Также приедут болельщики из-за границы, которые думают, что мы на границах держим ракеты, чтобы всех уничтожить. Увидят, что это не так, что мы дружелюбны, открыты, говорим на их языках», – сказал Гинер.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lekseij2007
1498734427
Нет конечно.. будет только отмыв бабла.
Ответить
84aivengo
1498736236
пусть хотя бы детско-юношеский футбол проснется... пускай пацаны посмотрят на заморских звезд и цель себе поставят... и самое главное,чтобы государство пошло на встречу и убрало все преграды к этому...
Ответить
hunta
1498738230
"Думаю, толчок развитию футбола в России ЧМ-2018 не даст. Но для страны это большой толчок. " - Как всё это понимать..???
Ответить
ФК_Полоцк
1498738646
И толчок, и раздевалки, и подсобные помещения, и стадионы он даст
Ответить
Зэб
1498739518
Не думаю что будет движение вперед.На чемпионате в 2008(только что не в России) наши выстрельнули и что появились игроки типа Аршавина?все развивается самотеком.хорошо хоть бизнес пришел в футбол(газпром,Галицкий итд),стадионы приличные строят.
Ответить
subbotaspartak
1498741392
Может кому-нибудь пинок даст, Или между глаз.
Ответить
серега кашин
1498744580
толкать не кого и некуда с таким руководством российского спорта
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1498748281
Нет, что-нибудь да будет, хуже уже некуда
Ответить
APchelov
1498761629
Ну хоть стадионы останутся
Ответить
cky3k
1498767092
Только стадионами козырнуть!!
Ответить
Главные новости
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
1
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
1
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
10
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
1
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
6
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
12
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Все новости
Все новости
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
1
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
1
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
6
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
5
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
12
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
3
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
8
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
3
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+