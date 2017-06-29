Перес верит в порядочность Роналду

Президент «Реала» Флорентино Перес уверен, что нападающий команды Криштиану Роналду не будет пользоваться шантажом руководства клуба относительно своего ухода, чтобы получить более выгодный контракт.

«Я уверен в том, что Роналду не будет добиваться контракта с лучшими финансовыми условиями такими способами. Он на протяжении восьми лет играет за «Реал» и все это время отличался образцовым поведением во всех смыслах.

Считаю, что подобная информация на этот счет является ложью. Жаль, что некоторые воспользовались ситуацией, чтобы представить его преступником», – приводит слова Переса esRadio.

Напомним, что испанская прокуратура обвинила Роналду в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро.