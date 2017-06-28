Фурсенко: «У «Зенита» не предполагается проблем с финансовым fair play»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил, что в летнее трансферное окно клуб не будет испытывать проблем с финансовым fair play. Как было заявлено, многие ожидаемые приобретения будут оплачиваться в несколько этапов.

«Применительно к новым трансферам клуба нами не планируется тратить никаких сумм, которые были бы за гранью. Проблем с финансовым fair play у «Зенита» не предполагается. Даже те трансферы, которые мы собираемся совершить, если они будут осуществлены, то будут предполагать рассрочку платежей. Скорее всего, в три платежа. Поэтому с этой стороны я не вижу никаких проблем», – заявил Фурсенко.

Ранее сообщалось, что уже в ближайшие часы «Зенит» может оформить сделку по защитнику «Ромы» Костасу Маноласу.