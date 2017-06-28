Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фурсенко: «У «Зенита» не предполагается проблем с финансовым fair play»

Фурсенко: «У «Зенита» не предполагается проблем с финансовым fair play»

28 июня 2017, 16:15
9

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил, что в летнее трансферное окно клуб не будет испытывать проблем с финансовым fair play. Как было заявлено, многие ожидаемые приобретения будут оплачиваться в несколько этапов.

«Применительно к новым трансферам клуба нами не планируется тратить никаких сумм, которые были бы за гранью. Проблем с финансовым fair play у «Зенита» не предполагается. Даже те трансферы, которые мы собираемся совершить, если они будут осуществлены, то будут предполагать рассрочку платежей. Скорее всего, в три платежа. Поэтому с этой стороны я не вижу никаких проблем», – заявил Фурсенко.

Ранее сообщалось, что уже в ближайшие часы «Зенит» может оформить сделку по защитнику «Ромы» Костасу Маноласу.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
momwig_
1498656115
Сергей Алексаныч, да в курсе все, можете не объяснять. В три-четыре платежа, трем-четырем людям... по критериям ФФП вы ещё и подниметесь после этих трансферов. Полоз и Ерохин бесплатно, за Маноласа и Паредеса вам доплатят... всё пучком.
Ответить
insider_retro
1498657384
Схемы с деньгами мутить наши мастера.... ФФП нервно курит в сторонке...
Ответить
андрей андреев
1498663044
Вопрос-Кому конкретно отдали деньги за игроков Ростова. Перевод на русский-Кто спи.дил НАШИ деньги.Повторяю-НАШИ
Ответить
4erenok
1498666701
Для чего тратить такие деньги ради того что бы выиграть ЧР...,не понимаю.Можно было бы и Зенитом -2 это сделать.
Ответить
Главные новости
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
5
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
1
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
5
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
12
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Все новости
Все новости
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
1
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
1
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
5
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
5
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
12
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
3
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
8
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
3
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+