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Ари хочет сыграть за сборную России на ЧМ-2018

27 июня 2017, 16:16
24

Агент Оливер Карбера, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Ари, сообщил, что бразилец хотел бы выступать в составе сборной России и принять вместе с ней участие в чемпионате мира-2018.

Ранее 31-летний игрок сообщил, что уже в этом году он может стать гражданином РФ.

«Я не говорю, что эта информация неверная, я ее не подтверждаю и не опровергаю. Но комментировать ее не могу просто потому, что с Ари мы на эту тему не общались. Но он хотел бы выступать за сборную России и сыграть за нее на ближайшем чемпионате мира

Действительно, в свое время Капелло был крайне заинтересован в том, чтобы Ари выступал за сборную России, но дальше этого дело так и не пошло», – сказал Кабрера.

Вторую часть минувшего сезона Ари провел на правах аренды в «Локомотиве». Также в РФПЛ он выступал за «Спартак». Всего на счету форварда 236 поединков и 69 голов в составе российских клубов.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Краснодар Ари
Комментарии (24)
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subbotaspartak
1498570949
Ещё как то процентов на 10 можно было подумать за Халка, А этого назад в Бразилию не жалко.
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Bronholm
1498574606
За сборную должны играть уроженцы страны. Никогда не нравилась фигня эта с натурализацией
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Сергей Александрович
1498575644
Да ребят если хотите преподнять деньжат на ставках. Даю бесплатный совет - всегда ставь против сборной России и будешь в выйгрыше (Наши футболисты во главе с тренерским штабом походу так и делают)
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dok66
1498575841
Гражданином РФ он может и стать ! нО ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ СБОРНАЯ ?
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SLAVAKPCC
1498575973
Этот воздушок провокатор ещё тот,такие только разлаживают коллектив
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Бугимен
1498576136
Не надо Ари!Там и без тебя хватает!
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SPACE TRUCKIN
1498576523
думаю,Ари бы не помешал,учитывая явные проблемы в атаке....
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Decorhome
1498577396
Позор. Своих не можем вырастить. Отправьте 30 одаренных в Голландию в детские школы. Хоть так может что то получится
Ответить
спартак спартаков1
1498578681
я тоже хочу
Ответить
yanedo
1498579406
вали к себе домой негра там и играй ёпта
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