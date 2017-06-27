Ари хочет сыграть за сборную России на ЧМ-2018

Агент Оливер Карбера, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Ари, сообщил, что бразилец хотел бы выступать в составе сборной России и принять вместе с ней участие в чемпионате мира-2018.

Ранее 31-летний игрок сообщил, что уже в этом году он может стать гражданином РФ.

«Я не говорю, что эта информация неверная, я ее не подтверждаю и не опровергаю. Но комментировать ее не могу просто потому, что с Ари мы на эту тему не общались. Но он хотел бы выступать за сборную России и сыграть за нее на ближайшем чемпионате мира

Действительно, в свое время Капелло был крайне заинтересован в том, чтобы Ари выступал за сборную России, но дальше этого дело так и не пошло», – сказал Кабрера.

Вторую часть минувшего сезона Ари провел на правах аренды в «Локомотиве». Также в РФПЛ он выступал за «Спартак». Всего на счету форварда 236 поединков и 69 голов в составе российских клубов.