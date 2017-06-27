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Ари: «Уже думаю об игре со «Спартаком»

27 июня 2017, 10:13
11

Форвард «Локомотива» Ари положительно отозвался об уровне игры команды в контрольном матче со словенским «Анкараном» (10:0). Футболист также отметил, что уже настраивается на предстоящий матч со «Спартаком» за Суперкубок России.

«Все молодцы, мы сегодня очень хорошо сыграли! Много комбинировали, технично и быстро бегали – это главное. Все мои мысли сейчас о Суперкубке, который состоится уже совсем скоро, нам нужно быть готовыми к нему на 100%.

Продолжаем усердно тренироваться, наш основной фокус, повторюсь, – матч со «Спартаком», где мы должны проявить себя настолько хорошо, чтобы порадовать наших болельщиков», — сказал Ари.

Ранее «Локомотив» продлили на сезон аренду бразильца, который по контракту принадлежит «Краснодару».

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Ари
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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insider_retro
1498550034
За общими фразами о подготовке сквозит очень личная мотивация!!... Тем будет интересней...
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paracetamol
1498551730
Наклепай им, можно и пять.
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oyabun
1498553815
Сколько лет прошло, а Ари никак забыть не может как его когда то попросили из Спартака. Не берусь судить, кто там был прав, кто виноват, но быть настолько злопамятным..
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Mahone
1498556108
Думает с каким счетом проиграешь? Посмотрим-будет как будет,победит сильнейший
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polozovs
1498560921
Чем ему Спартак не угодил?
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vitvik
1498561660
Все думают об игре со «Спартаком».
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Диктор
1498562679
Ах Моська знать она сильна,раз лает на слона.....................
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tank219
1498564401
А думки черные-черные
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Fan Loko mik
1498578070
Положи им трёшку Ари!!!!
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Дядя Серёжа
1498615324
Задумчивый...
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