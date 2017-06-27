Ари: «Уже думаю об игре со «Спартаком»

Форвард «Локомотива» Ари положительно отозвался об уровне игры команды в контрольном матче со словенским «Анкараном» (10:0). Футболист также отметил, что уже настраивается на предстоящий матч со «Спартаком» за Суперкубок России.

«Все молодцы, мы сегодня очень хорошо сыграли! Много комбинировали, технично и быстро бегали – это главное. Все мои мысли сейчас о Суперкубке, который состоится уже совсем скоро, нам нужно быть готовыми к нему на 100%.

Продолжаем усердно тренироваться, наш основной фокус, повторюсь, – матч со «Спартаком», где мы должны проявить себя настолько хорошо, чтобы порадовать наших болельщиков», — сказал Ари.

Ранее «Локомотив» продлили на сезон аренду бразильца, который по контракту принадлежит «Краснодару».