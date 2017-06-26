Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Зенит» сделал Каллегари очень интересное предложение»

    Агент Алессандро Канови, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Лоренцо Каллегари, подтвердил, что игрок получил предложение от «Зенита».

    Ранее появилась информация, что новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини лично контактировал с 19-летним хавбеком на предмет возможного перехода. Сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за трансфер футболиста 2 миллиона евро.

    «Зенит» сделал весьма интересное предложение Каллегари. Наверняка понятно, что о нем думает сам игрок», – приводит слова Канови Get Football News France.

    В минувшем сезоне Каллегари принял участие лишь в одном матче Лиги 1. Также на его счету 13 встреч в Юношеской Лиге УЕФА.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.06.2017 12:24
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 26 июня 2017, 15:24

      Разве что в качестве инвестиции ! В Зените он играть не будет !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 26 июня 2017, 14:00

      ...предложение настолько интересно, что Каллегари (кстати, кто это? ) уже всерьез подумывает начать играть в футбол.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 26 июня 2017, 13:31

      Манчини по ходу не в курсе про лимит

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > Tajik-za Zenit 26 июня 2017, 14:48

      после первого сбора, начнут продавать и сдавать в аренду игроков, которые не подходят Манчини. Так что он в курсе про лимит, и уже видимо решил кто уйдет из команды

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11