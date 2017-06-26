Агент: «Зенит» сделал Каллегари очень интересное предложение»

Агент Алессандро Канови, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Лоренцо Каллегари, подтвердил, что игрок получил предложение от «Зенита».

Ранее появилась информация, что новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини лично контактировал с 19-летним хавбеком на предмет возможного перехода. Сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за трансфер футболиста 2 миллиона евро.

«Зенит» сделал весьма интересное предложение Каллегари. Наверняка понятно, что о нем думает сам игрок», – приводит слова Канови Get Football News France.

В минувшем сезоне Каллегари принял участие лишь в одном матче Лиги 1. Также на его счету 13 встреч в Юношеской Лиге УЕФА.