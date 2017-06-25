«Ювентус» заплатил 400 тысяч за отмену вечеринки после финала ЛЧ, на организацию мероприятия клуб потратил миллион

После финала Лиги чемпионов руководство «Ювентуса» планировало устроить церемонию празднования завоевания первого требла в истории клуба. Стоимость церемонии – 1 миллион евро. В связи с поражением от «Реала» со счетом 1:4 и трагическими событиями в Турине клуб принял решение отменить мероприятие, что обошлось «бьянконери» в 400 тысяч евро.

В минувшем сезоне команда Массимилиано Аллегри выиграла чемпионат Италии и Кубок страны.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что пострадавшая в давке болельщица «Ювентуса» скончалась в больнице.