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    «Ювентус» заплатил 400 тысяч за отмену вечеринки после финала ЛЧ, на организацию мероприятия клуб потратил миллион

    После финала Лиги чемпионов руководство «Ювентуса» планировало устроить церемонию празднования завоевания первого требла в истории клуба. Стоимость церемонии – 1 миллион евро. В связи с поражением от «Реала» со счетом 1:4 и трагическими событиями в Турине клуб принял решение отменить мероприятие, что обошлось «бьянконери» в 400 тысяч евро.

    В минувшем сезоне команда Массимилиано Аллегри выиграла чемпионат Италии и Кубок страны.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что пострадавшая в давке болельщица «Ювентуса» скончалась в больнице.

    Источник: Football Italia

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    25.06.2017 01:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +156

      Dart Veider 25 июня 2017, 23:57

      Если бы не просрали финал тогда можно было отпраздновать а так правильно сделали

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 25 июня 2017, 01:53

      Отож!!! Плохая примета заранее праздновать не добытую победу, или организовывать!!!!!

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