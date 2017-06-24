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    Лапорта видит Пике в президентском кресле «Барселоны»

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что защитник команды Жерар Пике в скором времени станет президентом каталонского клуба.

    «У Пике есть достаточно необходимых качеств для того, чтобы занять руководящую должность. Он знает клуб с детских лет и в составе команды выиграл все.

    Считаю, что было бы очень даже неплохо, если бы Пике стал в скором времени президентом «Барселоны», – заявил Лапорта.

    Напомним, что Пике является одним из самых ярких представителей каталонского клуба по общению в сети, в том числе в виде словесных атак на игроков «Реала».

    Источник: Marca

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    24.06.2017 07:56
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