Лапорта видит Пике в президентском кресле «Барселоны»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что защитник команды Жерар Пике в скором времени станет президентом каталонского клуба.

«У Пике есть достаточно необходимых качеств для того, чтобы занять руководящую должность. Он знает клуб с детских лет и в составе команды выиграл все.

Считаю, что было бы очень даже неплохо, если бы Пике стал в скором времени президентом «Барселоны», – заявил Лапорта.

Напомним, что Пике является одним из самых ярких представителей каталонского клуба по общению в сети, в том числе в виде словесных атак на игроков «Реала».