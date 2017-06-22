Ихеаначо сменит «Манчестер Сити» на «Лестер»

Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеначо текущем летом сменит клубную прописку, перейдя в «Лестер Сити». «Лисы» готовы предложить за форварда 28,5 миллиона евро. Известно, что футболист не входит в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы на будущий сезон.

Ранее сообщалось об интересе к 20-летнему игроку со стороны «Хоффенхайма», «Эвертона», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэма». В прошлом сезоне Ихеаначо сыграл в 20 матчах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.