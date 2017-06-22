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    Первый тестовый матч в «Лужниках» пройдет в ноябре

    Первый тестовый матч на стадионе «Лужники» состоится в ноябре. В данный момент на объекте ведутся работы по наладке всех систем.

    «Вы понимаете, что это новый стадион. Строители его нам официально сдали, сейчас идут работы по наладке всех систем. Планируем провести первый официальный тестовый матч при полной загрузке в ноябре, надеюсь, что РФС нам подтвердит этот месяц. Все пока предварительно, но мы к этому времени будем однозначно готовы», – рассказал руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

    Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В «Лужниках» состоится финальный матч мирового первенства.

    Источник: ТАСС

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    22.06.2017 10:33
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