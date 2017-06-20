Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» не планирует подписывать контракт с Роналду

    Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует вступать в гонку за приобретение нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

    Ранее форвард в связи с обвинениями испанской прокуратуры в неуплате налогов выразил желание покинуть мадридский клуб.

    По информации источника, «красные дьяволы» считают, что тем самым 32-летний португалец хочет получить более выгодный контракт от сливочных, поэтому не хотят вступать в переговоры.

    Напомним, что Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

    Источник: Express.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2017 01:11
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 июня 2017, 09:35

      Тут надо обождать: то ли контракт,то ли суд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 20 июня 2017, 08:39

      Думаю у них с Моуриньо не очень отнощения

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 20 июня 2017, 05:27

      И правильно ..... на кой он нужен , пусть катит в Китай .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 20 июня 2017, 05:07

      Пока налоги не заплатит никаких переговоров!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 июня 2017, 01:58

      В Китай тебе дорога КриРо! Или в уральские пельмени, они уже Руни купили, глядишь целую команду наберут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > DeutschlandUberAlles 20 июня 2017, 05:03

      Газмяс

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 20 июня 2017, 01:40

      Само сабой! ведь надо продать пол-состава МЮ чтобы купить 1 Роналду! финансовый Феер плей еще никто не отменял!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11