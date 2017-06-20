«Манчестер Юнайтед» не планирует подписывать контракт с Роналду

Тут надо обождать: то ли контракт,то ли суд.
Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует вступать в гонку за приобретение нападающего «Реала» Криштиану Роналду.
Ранее форвард в связи с обвинениями испанской прокуратуры в неуплате налогов выразил желание покинуть мадридский клуб.
По информации источника, «красные дьяволы» считают, что тем самым 32-летний португалец хочет получить более выгодный контракт от сливочных, поэтому не хотят вступать в переговоры.
Напомним, что Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.