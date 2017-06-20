«Манчестер Юнайтед» не планирует подписывать контракт с Роналду

Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует вступать в гонку за приобретение нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

Ранее форвард в связи с обвинениями испанской прокуратуры в неуплате налогов выразил желание покинуть мадридский клуб.

По информации источника, «красные дьяволы» считают, что тем самым 32-летний португалец хочет получить более выгодный контракт от сливочных, поэтому не хотят вступать в переговоры.

Напомним, что Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.