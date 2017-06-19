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    Пеле будет рад финалу ЧМ-2018 Россия – Бразилия

    Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле назвал возможный финал чемпионата мира-2018 РоссияБразилия комплиментом для российской команды.

    «Считайте, что с моей стороны это был комплимент. Бразилия сыграет на чемпионате мира 2018 года, это для меня самое важное. К счастью, ей удалось пройти отбор. Теперь у нашей команды есть год, чтобы подготовиться.

    Главный тренер, Тите, может рассчитывать на отличных футболистов, многие из которых выступают в Европе. Я верю в этого тренера и в этих ребят. Думаю, у них есть все, чтобы дойти до финала. А если с другой стороны сетки до главного матча доберется Россия – буду только рад», – сказал Пеле.

    Напомним, что экс-форвард сборной Бразилии сейчас находится в России на Кубке конфедераций, где болеет за сборные Чили и Португалии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2017 08:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 27 июня 2017, 18:31

      Через лет 100

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 июня 2017, 13:43

      Пеле с ВВП пообщался,
      нахватался.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 июня 2017, 13:29

      Мечтай мечтай дядя кофе...
      Уругвай - Германия или Германия Франция или Германия - Италия

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 июня 2017, 10:16

      думаю ни тех ни других

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 июня 2017, 10:07

      бразилия еще хоккей не начала играть,какой финал ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > 84aivengo 19 июня 2017, 10:16

      Россия чемпион мира по футболу, когда Бразилия в хоккей,
      да, Пеле это давно объявлял. Но мы на песке стали, могли и они в хоккей на траве, так что мы в плюсе.

      2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 19 июня 2017, 09:25

      из группы бы вышли

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 июня 2017, 09:00

      Уже 5й раз читаю эту новость. Возможно, де жа вю. Но мне кажется, что местные бомбардировские репортеры настолько тупы, что не могут договориться о том, какую новость они публиковали, а какую нет.

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