Пеле будет рад финалу ЧМ-2018 Россия – Бразилия

Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле назвал возможный финал чемпионата мира-2018 Россия – Бразилия комплиментом для российской команды.

«Считайте, что с моей стороны это был комплимент. Бразилия сыграет на чемпионате мира 2018 года, это для меня самое важное. К счастью, ей удалось пройти отбор. Теперь у нашей команды есть год, чтобы подготовиться.

Главный тренер, Тите, может рассчитывать на отличных футболистов, многие из которых выступают в Европе. Я верю в этого тренера и в этих ребят. Думаю, у них есть все, чтобы дойти до финала. А если с другой стороны сетки до главного матча доберется Россия – буду только рад», – сказал Пеле.

Напомним, что экс-форвард сборной Бразилии сейчас находится в России на Кубке конфедераций, где болеет за сборные Чили и Португалии.