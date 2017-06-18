Президент Примеры уверен в невиновности Роналду

Президент Примеры Хавьер Тебас пытается оправдать нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Напомним, футболист обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Тебас считает, что португалец невиновен.

«Я уверен, что Криштиану Роналду невиновен. Он не мог совершить подобного. Для лиги будет большой потерей, если Роналду решит уйти из «Реала», – сказал Тебас.

Ранее сообщалось, что Роналду намерен сменить команду. Криштиану недоволен тем, как «Реал» защищает его в сложившейся ситуации.

Тульский «Арсенал», «ПСЖ» и другие клубы, где может оказаться Роналду