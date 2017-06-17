«Локомотив» на сезон продлил аренду Ари

Нападающий «Краснодара» Ари, на правах аренды выступающий за «Локомотив», продолжит защищать цвета московского клуба. Как сообщает официальный сайт железнодорожников, красно-зеленые продлили аренду 31-летнего бразильца еще на сезон.

«Я принял решение еще до завершения сезона. Сказал руководству клуба: хочу остаться здесь. Впереди очень интересный сезон, и я уже жду первого матча со «Спартаком» за Суперкубок. Болельщики приняли меня очень тепло, моя дочка – москвичка, поэтому я чувствую себя как дома. До встречи на стадионе!» – сказал Ари.

В прошедшем сезоне Ари провел за «Локомотив» в РФПЛ восемь матчей, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.