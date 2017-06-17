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    «Локомотив» на сезон продлил аренду Ари

    Нападающий «Краснодара» Ари, на правах аренды выступающий за «Локомотив», продолжит защищать цвета московского клуба. Как сообщает официальный сайт железнодорожников, красно-зеленые продлили аренду 31-летнего бразильца еще на сезон.

    «Я принял решение еще до завершения сезона. Сказал руководству клуба: хочу остаться здесь. Впереди очень интересный сезон, и я уже жду первого матча со «Спартаком» за Суперкубок. Болельщики приняли меня очень тепло, моя дочка – москвичка, поэтому я чувствую себя как дома. До встречи на стадионе!» – сказал Ари.

    В прошедшем сезоне Ари провел за «Локомотив» в РФПЛ восемь матчей, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    17.06.2017 14:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 18 июня 2017, 22:02

      Ари,Ари моя звезда!: кричат болелы Локо.)

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 июня 2017, 17:32

      Очень хороший ход ! Ари после переходов обычно сбавляет , а так думаю будет показывать свой максимум ! Хороший нап ЛОКО нужен как воздух !

      0
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 18 июня 2017, 10:39

      Дочка москвичка, а дедушка из Краснодара?))

      1
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 18 июня 2017, 05:33

      Восемь матчей - 6 голов! Такой игрок нам нужен)))

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 17 июня 2017, 20:03

      Отлично

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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июня 2017, 15:46

      И когда он успел дочку - москвичку родить ?

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen > dok66 17 июня 2017, 16:31

      может во времена Спартака?

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Etiainen 17 июня 2017, 16:38

      Готовит себе московскую прописку ?

      1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen > dok66 17 июня 2017, 16:47

      всё возможно

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 17 июня 2017, 14:43

      слава богу скинули

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 17 июня 2017, 14:34

      Это очень разумный ход руководства Локо! Нельзя, чтобы Ари расслаблялся. Пусть доказывает своей игрой свою состоятельность, иначе больше не продлят аренду.

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