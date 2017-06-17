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«Локомотив» на сезон продлил аренду Ари

17 июня 2017, 14:00
11

Нападающий «Краснодара» Ари, на правах аренды выступающий за «Локомотив», продолжит защищать цвета московского клуба. Как сообщает официальный сайт железнодорожников, красно-зеленые продлили аренду 31-летнего бразильца еще на сезон.

«Я принял решение еще до завершения сезона. Сказал руководству клуба: хочу остаться здесь. Впереди очень интересный сезон, и я уже жду первого матча со «Спартаком» за Суперкубок. Болельщики приняли меня очень тепло, моя дочка – москвичка, поэтому я чувствую себя как дома. До встречи на стадионе!» – сказал Ари.

В прошедшем сезоне Ари провел за «Локомотив» в РФПЛ восемь матчей, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Ари
Комментарии (11)
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Fan Loko mik
1497699269
Это очень разумный ход руководства Локо! Нельзя, чтобы Ари расслаблялся. Пусть доказывает своей игрой свою состоятельность, иначе больше не продлят аренду.
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карасевщина
1497699814
слава богу скинули
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dok66
1497703567
И когда он успел дочку - москвичку родить ?
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bumer_moscow
1497719010
Отлично
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Lokofint
1497753182
Восемь матчей - 6 голов! Такой игрок нам нужен)))
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ArReal
1497771555
Дочка москвичка, а дедушка из Краснодара?))
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XaXatyn
1497796355
Очень хороший ход ! Ари после переходов обычно сбавляет , а так думаю будет показывать свой максимум ! Хороший нап ЛОКО нужен как воздух !
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shurik45
1497812565
Ари,Ари моя звезда!: кричат болелы Локо.)
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