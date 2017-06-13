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    На Роналду подан судебный иск за неуплату налогов

    На форварда «Реала» Криштиану Роналду прокуратурой Испании на основании отчета налоговых органов был подан судебный иск. Как заявляет обвинение, с 2011 по 2014 год 32-летний футболист уклонился от уплаты налогов на общую сумму 14,7 миллионов евро. При этом нападающий для сокрытия своих настоящих доходов от реализации имиджевых прав использовал бизнес-структуру, созданную в 2010 году.

    От представителей мадридского клуба никаких комментариев получить не удалось.

    Напомним, в конце мая появилась информация, что Роналду добровольно заплатил 6 миллионов евро, чтобы избежать судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях.

    Источник: Reuters

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    13.06.2017 18:26
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июня 2017, 14:22

      Он в Казан приехал или нет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 10:40

      Проклятый расхититель капиталистической собственности.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +66

      Нил78 14 июня 2017, 04:32

      Ну не сам же он налоги платит, для этого есть юристы - люди, которых он нанимает, как я думаю, за неплохие деньги. Не надо из него делать уголовника. Шум подняла пресса, потому что не хочет его пятого золотого мяча. А Роналду не виноват, просто доверился не тем. Задумайтесь - почему Месси не трогают или кого-то другого великого, потому что они не на что в этом году не претендуют, а если копнуть - у каждого свой скелет в шкафу.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Нил78 14 июня 2017, 09:54

      Месси недавно трогали )))

      -1
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 14 июня 2017, 00:31

      наконец то и до него добрались

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июня 2017, 23:54

      С его ориентацией на зону ни как )))

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 13 июня 2017, 21:10

      "Вор должен сидеть в тюрьме" - Жиглов.

      1
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      Рейтинг: +15

      Знойный Яйцегрыз > directorpg 13 июня 2017, 21:37

      .!.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > directorpg 13 июня 2017, 23:52

      Жеглов )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +979

      directorpg > acer2003 14 июня 2017, 04:21

      Спасибо. Ошибся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 13 июня 2017, 21:03

      Продаст один Золотой мяч и откупится, или закончит как АЛЬ КАПОНЕ !!!!

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      Рейтинг: +133

      абжора 13 июня 2017, 20:48

      Откупится.С такими миллионами какая тюрьма

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > абжора 13 июня 2017, 20:53

      Теннисистка Штеффи Граф тоже уклонялась.Хорошо папа (её агент) взял всё на себя и сел в тюрьму.И штраф она заплатили космический

      1
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      Рейтинг: +133

      абжора > андрей андреев 13 июня 2017, 20:55

      Ну откупились же.А я о чём.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > абжора 13 июня 2017, 20:55

      Так и сели(отец)

      1
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      Рейтинг: +133

      абжора > андрей андреев 13 июня 2017, 21:01

      Андрюха ,я первый твой коммент прочитал очень внимательно.Было время нравился большой теннис.Даже Штеффи болел.Знаю даже она получила ножом в спину от чужого фаната.

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      Рейтинг: +133

      абжора > андрей андреев 13 июня 2017, 21:04

      Спасибо за лайк

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > абжора 13 июня 2017, 21:06

      ))))

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      Рейтинг: +459

      77SAM 13 июня 2017, 20:39

      Не хочет" спать спокойно".

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 13 июня 2017, 20:18

      очередной раз Испанская казна нуждается в деньгах, так просто попросите их (Рона и Месси) они просто так вам помогут хоть 100 лямов!

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