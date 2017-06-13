На Роналду подан судебный иск за неуплату налогов

На форварда «Реала» Криштиану Роналду прокуратурой Испании на основании отчета налоговых органов был подан судебный иск. Как заявляет обвинение, с 2011 по 2014 год 32-летний футболист уклонился от уплаты налогов на общую сумму 14,7 миллионов евро. При этом нападающий для сокрытия своих настоящих доходов от реализации имиджевых прав использовал бизнес-структуру, созданную в 2010 году.

От представителей мадридского клуба никаких комментариев получить не удалось.

Напомним, в конце мая появилась информация, что Роналду добровольно заплатил 6 миллионов евро, чтобы избежать судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях.