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На Роналду подан судебный иск за неуплату налогов

13 июня 2017, 18:26
23

На форварда «Реала» Криштиану Роналду прокуратурой Испании на основании отчета налоговых органов был подан судебный иск. Как заявляет обвинение, с 2011 по 2014 год 32-летний футболист уклонился от уплаты налогов на общую сумму 14,7 миллионов евро. При этом нападающий для сокрытия своих настоящих доходов от реализации имиджевых прав использовал бизнес-структуру, созданную в 2010 году.

От представителей мадридского клуба никаких комментариев получить не удалось.

Напомним, в конце мая появилась информация, что Роналду добровольно заплатил 6 миллионов евро, чтобы избежать судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях.

Источник: Reuters
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (23)
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Михас007
1497369992
переезжай в Россию здесь можно и не платить
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77SAM
1497375582
Не хочет" спать спокойно".
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абжора
1497376095
Откупится.С такими миллионами какая тюрьма
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МАКАРШВЕД
1497377006
Продаст один Золотой мяч и откупится, или закончит как АЛЬ КАПОНЕ !!!!
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directorpg
1497377439
"Вор должен сидеть в тюрьме" - Жиглов.
Ответить
acer2003
1497387268
С его ориентацией на зону ни как )))
Ответить
qw3rty33
1497389478
наконец то и до него добрались
Ответить
Нил78
1497403935
Ну не сам же он налоги платит, для этого есть юристы - люди, которых он нанимает, как я думаю, за неплохие деньги. Не надо из него делать уголовника. Шум подняла пресса, потому что не хочет его пятого золотого мяча. А Роналду не виноват, просто доверился не тем. Задумайтесь - почему Месси не трогают или кого-то другого великого, потому что они не на что в этом году не претендуют, а если копнуть - у каждого свой скелет в шкафу.
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Дядя Серёжа
1497426028
Проклятый расхититель капиталистической собственности.
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paracetamol
1497439361
Он в Казан приехал или нет?
Ответить
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