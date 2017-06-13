Сборная Франции встретится на «Стад де Франс» с Англией

Сегодня, 13 июня, сборная Франции на «Стад де Франс» встретится с командой Англии.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Франция – Англия. Начало в 22:00, не пропустите!

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