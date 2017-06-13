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    Сборная Франции встретится на «Стад де Франс» с Англией

    Сегодня, 13 июня, сборная Франции на «Стад де Франс» встретится с командой Англии.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Франция – Англия. Начало в 22:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2017 21:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июня 2017, 22:49

      А ничё они гоняют! От ворот до ворот, никакого длительного розыгрыша в середине....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 13 июня 2017, 22:48

      интересный матч французы выиграют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июня 2017, 22:05

      Играют старые заклятые друзья.... Макрончик с Терезой гимны распевают.... Идилия.... Посмотрим....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 13 июня 2017, 19:05

      Можно просто матч тв включить и спокойно посмотреть!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Чеба 13 июня 2017, 17:43

      Заруба!

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