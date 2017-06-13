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«Зенит» готов начать переговоры о покупке Паредеса

13 июня 2017, 10:16
9

«Зенит» планирует в ближайшее время начать переговоры по трансферу полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса, сообщает Sky Sport. Итальянский клуб готов отпустить 22-летнего аргентинца, если получит достойную компенсацию. При этом известно, что сам футболист не горит желанием оказаться в чемпионате России.

Действующий контакт Паредеса с «Ромой» рассчитан еще на два сезона – до 2019 года. В прошедшем чемпионате Италии он сыграл в 27 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Рома Зенит Паредес Леандро
Комментарии (9)
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Cipolino
1497339016
В Зините и так одни передэсы,другие туда не идут.
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vanchope34
1497339141
Зае.... уже Зенитом!
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acer2003
1497341776
Зачем нужен игрок,который заранее заявляет о не желании играть за команду ?
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Garrincha58
1497341787
вот вцепились за этого пиредеса тем более он сам не хочет менять Италию ЛЧ на хрень всякую
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Диктор
1497342033
Я вот тоже не понимаю-зачем вообще нужны переговоры о покупке,когда игрок однозначно не хочет играть в нашем чемпионате-маразм.
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isa361
1497347667
Не нужно Педерасов в Зенит звать
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paracetamol
1497351966
Если не горит желанием, пусть горит голубым пламенем.
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Ilos
1497357720
"паредас паредасу - рознь", народная паредасская мудрость...
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