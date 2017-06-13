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    «Зенит» готов начать переговоры о покупке Паредеса

    «Зенит» планирует в ближайшее время начать переговоры по трансферу полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса, сообщает Sky Sport. Итальянский клуб готов отпустить 22-летнего аргентинца, если получит достойную компенсацию. При этом известно, что сам футболист не горит желанием оказаться в чемпионате России.

    Действующий контакт Паредеса с «Ромой» рассчитан еще на два сезона – до 2019 года. В прошедшем чемпионате Италии он сыграл в 27 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2017 10:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25

      Ilos 13 июня 2017, 15:42

      "паредас паредасу - рознь", народная паредасская мудрость...

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июня 2017, 14:06

      Если не горит желанием, пусть горит голубым пламенем.

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 13 июня 2017, 12:54

      Не нужно Педерасов в Зенит звать

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 июня 2017, 11:20

      Я вот тоже не понимаю-зачем вообще нужны переговоры о покупке,когда игрок однозначно не хочет играть в нашем чемпионате-маразм.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июня 2017, 11:16

      вот вцепились за этого пиредеса тем более он сам не хочет менять Италию ЛЧ на хрень всякую

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июня 2017, 11:16

      Зачем нужен игрок,который заранее заявляет о не желании играть за команду ?

      0
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 13 июня 2017, 10:32

      Зае.... уже Зенитом!

      0
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      Рейтинг: +712

      Cipolino 13 июня 2017, 10:30

      В Зините и так одни передэсы,другие туда не идут.

      1
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > Cipolino 13 июня 2017, 11:12

      Овощ,твоё мнение случайно повертели на продолговатом предмете

      -3
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