«Зенит» готов начать переговоры о покупке Паредеса

«Зенит» планирует в ближайшее время начать переговоры по трансферу полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса, сообщает Sky Sport. Итальянский клуб готов отпустить 22-летнего аргентинца, если получит достойную компенсацию. При этом известно, что сам футболист не горит желанием оказаться в чемпионате России.

Действующий контакт Паредеса с «Ромой» рассчитан еще на два сезона – до 2019 года. В прошедшем чемпионате Италии он сыграл в 27 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.