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    Канчельскис сообщил, что может возглавить «Луч-Энергию»

    Экс-главный тренер «Торпедо-ЗИЛ», «Уфы», «Юрмалы» и «Соляриса» Андрей Канчельскис сообщил, что провел переговоры с руководством «Луч-Энергии».

    – Да, разговор с руководителями «Луча» был, но решения, так понимаю, пока нет. Думаю, в ближайшее время все станет ясно. Контакты были не только с «Лучом», но и с клубами в Европе. Ждем.

    – Сами готовы полететь во Владивосток? Не смущают расстояния?

    – А что тут должно смущать? Не только ведь «Луч» много летает, но и во Владивосток другие клубы.

    В минувшем розыгрыше ФНЛ владивостокская команда финишировала на 16-м месте и вылетела в ПФЛ. Тем не менее «Луч-Энергия» не покинет первый дивизион в следующем сезоне, так как заменит там «Читу».

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.06.2017 15:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 14 июня 2017, 03:47

      Большой перерыв был у него ,по-моему после Уфы он никого не тренировал. Успеха Андрею

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 12 июня 2017, 20:41

      Забавный послужной список. Не хватает разве что московского Арарата.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 12 июня 2017, 16:30

      Кончельскис как тренер совсем" никакой" за него работают его помощники , а он на тренировках попивает "чаек, кофеек и коньячок".Такие тренера никогда работать работать не будут , они думают что за них будет работать его имя но это уже в прошлом.А Луч сделает ошибку пригласив этого специалиста ,и если в этом сезоне сохранились в фнл ,то в следующем вероятнее всего будут в пфл.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > fanchik 12 июня 2017, 17:07

      Вы помощник Кончельскиса,в курсе всего )))?

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      Рейтинг: +1212

      fanchik > acer2003 12 июня 2017, 17:39

      Уважаемый похоже ты в большей степени претендуешь на роль." помощника"

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