Канчельскис сообщил, что может возглавить «Луч-Энергию»

Экс-главный тренер «Торпедо-ЗИЛ», «Уфы», «Юрмалы» и «Соляриса» Андрей Канчельскис сообщил, что провел переговоры с руководством «Луч-Энергии».

– Да, разговор с руководителями «Луча» был, но решения, так понимаю, пока нет. Думаю, в ближайшее время все станет ясно. Контакты были не только с «Лучом», но и с клубами в Европе. Ждем.

– Сами готовы полететь во Владивосток? Не смущают расстояния?

– А что тут должно смущать? Не только ведь «Луч» много летает, но и во Владивосток другие клубы.

В минувшем розыгрыше ФНЛ владивостокская команда финишировала на 16-м месте и вылетела в ПФЛ. Тем не менее «Луч-Энергия» не покинет первый дивизион в следующем сезоне, так как заменит там «Читу».