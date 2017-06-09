31-летний Тедеско стал главным тренером «Шальке»

«Шальке» объявил имя преемника главного тренера Маркуса Вайнцирля, уход которого был анонсирован ранее. В следующем сезоне командой будет руководить 31-летний Доменико Тедеско. Итальянец начал карьеру тренера два года назад, возглавив клуб Бундеслиги-2 «Эрцгебирге».

Отметим, что самым молодым тренером чемпионата Германии остается 29-летний Юлиан Нагельсман, работающий с «Хоффенхаймом». По итогам нынешнего сезона его подопечные заняли четвертое место в турнирной таблице и впервые в истории оформили выход в Лигу чемпионов.