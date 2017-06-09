Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    31-летний Тедеско стал главным тренером «Шальке»

    «Шальке» объявил имя преемника главного тренера Маркуса Вайнцирля, уход которого был анонсирован ранее. В следующем сезоне командой будет руководить 31-летний Доменико Тедеско. Итальянец начал карьеру тренера два года назад, возглавив клуб Бундеслиги-2 «Эрцгебирге».

    Отметим, что самым молодым тренером чемпионата Германии остается 29-летний Юлиан Нагельсман, работающий с «Хоффенхаймом». По итогам нынешнего сезона его подопечные заняли четвертое место в турнирной таблице и впервые в истории оформили выход в Лигу чемпионов.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2017 21:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 9 июня 2017, 23:51

      Это стал мэйнстримом назначить молокососов тренером?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11