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    Погба: «Иногда Моуринью делает невероятные вещи»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отметил моменты, за счет которых главного тренера команды Жозе Моуринью прозвали особенным. Это касается и человеческих качеств, и управления командой.

    «Моуринью действительно особенный. Это утверждение верно, так как он побеждает. И иногда он делает невероятные вещи. Например, в матче с «Челси» он поменял нашу тактику перед самым стартовым свистком. И мы даже не готовили ее на тренировках, но в матче все сработало. Это и есть тот особенный момент. Кроме того, он выиграл три трофея в первый год в клубе. Да, он заслуживает такое прозвище.

    Жозе всегда старается поддерживать близкие отношения со всеми своими игроками. Когда я пришел в клуб, он встретил меня, мы поговорили. Этот разговор оставил у меня позитивное впечатление о нем. Он всегда верил и выступал в защиту меня. Это именно то, что нужно любому футболисту.

    Что касается завершившегося сезона, то он получился для нас хорошим, но был очень трудным. Лично мне пришлось адаптироваться к новому футболу. У меня практически не было предсезонки, пришлось сразу играть, с чистого листа», – сказал Погба.

    В прошедшем сезоне французский футболист провел в английской Премьер-лиге 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Independent.co.uk

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    09.06.2017 06:46
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