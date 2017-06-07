Агент Ари: «Футболист имеет несколько предложений из других стран»

Агент Оливер Кабрера, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Ари, заявил, что футболист имеет несколько предложений о продолжении карьеры. Напомним, форвард провел вторую часть минувшего сезоне в «Локомотиве», выступая за железнодорожников на правах аренды.

«Пока неизвестно, останется ли Ари в «Локомотиве». На текущий момент он имеет несколько предложений из других стран. Когда наступит ясность о его будущем? Думаю, к концу недели информация может появиться», – сказал Бабрера.

В составе «Локомотива» 31-летний Ари провел 12 матчей и забил шесть голов.