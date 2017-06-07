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    Агент Ари: «Футболист имеет несколько предложений из других стран»

    Агент Оливер Кабрера, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Ари, заявил, что футболист имеет несколько предложений о продолжении карьеры. Напомним, форвард провел вторую часть минувшего сезоне в «Локомотиве», выступая за железнодорожников на правах аренды.

    «Пока неизвестно, останется ли Ари в «Локомотиве». На текущий момент он имеет несколько предложений из других стран. Когда наступит ясность о его будущем? Думаю, к концу недели информация может появиться», – сказал Бабрера.

    В составе «Локомотива» 31-летний Ари провел 12 матчей и забил шесть голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2017 14:19
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 8 июня 2017, 12:20

      Пускай едет в Европу, и попробует кому-нибудь втихаря сзади по лицу заехать!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 7 июня 2017, 19:59

      Пусть валит куда глаза глядят.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 7 июня 2017, 19:47

      Цену набивает Ари себе,играй в ЛОКО !Арарат ждет Ари,пора уже создать клуб за 30..........

      0
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 7 июня 2017, 18:19

      31 год....Не смешите Европой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Romio-xxx 7 июня 2017, 19:24

      Хорватия-Словакия-Бельгия -Голландия не Европа что ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 7 июня 2017, 16:32

      Жути нагоняет, рожа агентская или Казахстан и Армения

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 7 июня 2017, 16:05

      Цену набивают, наверно бесплатный проезд от титульного спонсора хочет.

      1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 7 июня 2017, 15:55

      Да подпишет его Локо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 июня 2017, 15:23

      В Китай пусть едет,набивает цену,либо в Хабаровск!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 15:21

      Агент набивает цену .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 7 июня 2017, 14:26

      Да пофиг на контракт. Гоните обезьяну из страны!

      -1
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