Гризманн не готов побриться наголо

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не готов потерять свою пышную шевелюру даже в обмен на гол в финале Лиги чемпионов.

«Побриться наголо? Я бы не согласился сделать это даже после забитого гола в финале Лиги чемпионов. Нет, это точно невозможно. И мне все равно, будет это финал Лиги чемпионов или какой-нибудь другой матч. Пусть забивает другой, а я останусь с моими волосами», – приводит слова Гризманна El Pais.

Напомним, что «Атлетико» уступил в полуфинале турнира по сумме двух встреч «Реалу».