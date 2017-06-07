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    Гризманн не готов побриться наголо

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не готов потерять свою пышную шевелюру даже в обмен на гол в финале Лиги чемпионов.

    «Побриться наголо? Я бы не согласился сделать это даже после забитого гола в финале Лиги чемпионов. Нет, это точно невозможно. И мне все равно, будет это финал Лиги чемпионов или какой-нибудь другой матч. Пусть забивает другой, а я останусь с моими волосами», – приводит слова Гризманна El Pais.

    Напомним, что «Атлетико» уступил в полуфинале турнира по сумме двух встреч «Реалу».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2017 11:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 17:15

      Когда забьет в финале ЛЧ - по другому заговорит !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 7 июня 2017, 16:07

      Ты попробуй у нас в военкомате так сказать))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 7 июня 2017, 13:00

      Правильно, а то шампуни рекламировать не возьмут.
      Зато в реал транс хайр может позовут))

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 7 июня 2017, 12:47

      Не везёт тебе Антохо что то.Как и Баллаку в свое время.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 7 июня 2017, 12:15

      Давай как Бэкхем на лысо! Нах тебе эти контракты, будь мужиком!

      0
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 7 июня 2017, 11:48

      нужно еще дойти до финала и выиграть его! умник...

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