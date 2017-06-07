Бош верит в свой успех в «Боруссии»

Новый главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош рассчитывает добиться успеха в немецкой команде, которую он возглавил в прошедший вторник, 6 июня.

«Я горд тому факту, что буду работать в таком большом клубе. «Боруссия» входит в число десяти самых сильных команд в мире. Здесь потрясающие болельщики.

Уверен, что меня ждет успех, а «Боруссия» будет показывать достойный футбол. У меня были хорошие времена в «Аяксе», но мне пора было двигаться дальше», – заявил Бош.

Напомним, что он сменил на этом посту уволенного Томаса Тухеля.