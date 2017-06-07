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    Бош верит в свой успех в «Боруссии»

    Новый главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош рассчитывает добиться успеха в немецкой команде, которую он возглавил в прошедший вторник, 6 июня.

    «Я горд тому факту, что буду работать в таком большом клубе. «Боруссия» входит в число десяти самых сильных команд в мире. Здесь потрясающие болельщики.

    Уверен, что меня ждет успех, а «Боруссия» будет показывать достойный футбол. У меня были хорошие времена в «Аяксе», но мне пора было двигаться дальше», – заявил Бош.

    Напомним, что он сменил на этом посту уволенного Томаса Тухеля.

    Источник: Bild

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    07.06.2017 07:53
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