Сорокин: «Для ЧМ-2018 не строится ничего лишнего, ничего эксклюзивного»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин уверен, что все объекты, которые строятся к предстоящему чемпионату мира-2018, будут использоваться и после завершения турнира.

– Будет ли разрабатываться концепция наследия чемпионатов мира и особенно – стадионов, строящихся по инфраструктурной программе?

– Она уже есть. Само наследие чемпионата мира никогда не вызывало вопросов. Для ЧМ-2018 не строится ничего лишнего, ничего эксклюзивного. У нас есть уверенность, что все это было бы построено в любом случае. Возможно, в более длительные сроки. Дорога к аэропорту в Саранске была бы реконструирована, новый терминал в Ростове был бы построен, однозначно шло бы развитие острова в Калининграде… Предстоящее событие выступает катализатором этих процессов. Но нет таких объектов, которые впоследствии будут простаивать и не использоваться.