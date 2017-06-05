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  • Сорокин: «Для ЧМ-2018 не строится ничего лишнего, ничего эксклюзивного»

Сорокин: «Для ЧМ-2018 не строится ничего лишнего, ничего эксклюзивного»

5 июня 2017, 08:44
5

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин уверен, что все объекты, которые строятся к предстоящему чемпионату мира-2018, будут использоваться и после завершения турнира.

– Будет ли разрабатываться концепция наследия чемпионатов мира и особенно – стадионов, строящихся по инфраструктурной программе?

– Она уже есть. Само наследие чемпионата мира никогда не вызывало вопросов. Для ЧМ-2018 не строится ничего лишнего, ничего эксклюзивного. У нас есть уверенность, что все это было бы построено в любом случае. Возможно, в более длительные сроки. Дорога к аэропорту в Саранске была бы реконструирована, новый терминал в Ростове был бы построен, однозначно шло бы развитие острова в Калининграде… Предстоящее событие выступает катализатором этих процессов. Но нет таких объектов, которые впоследствии будут простаивать и не использоваться.

Источник: Известия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (5)
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maior-60
1496643239
Этот функционер несет чушь. Неплохо было бы, если бы уточнил: какая, к примеру, прогнозируется посещаемость на домашних играх в Саранске у вылетевшей во второй дивизион Мордовии. Думается, что там затраты на подготовку к ЧМ вообще никогда не окупятся.
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kykyi
1496644724
Судя по стоимости Крестовского-зто супер эксклюзив, космическая летающая тарелка. Заврались совсем.
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Дядя Серёжа
1496644995
Американцы построили авианосец за 21 млрд, наши Крестовский всего за 5, а плавают одинаково, и он точно ещё выстрелит.
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Nerlinger
1496647540
Лишнего то не строится - пи3дится лишневато!!!
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subbotaspartak
1496674521
Суровая русская действительность, ничего лишнего, Как у любого гаишника.
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