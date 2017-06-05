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    Сорокин: «Для ЧМ-2018 не строится ничего лишнего, ничего эксклюзивного»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин уверен, что все объекты, которые строятся к предстоящему чемпионату мира-2018, будут использоваться и после завершения турнира.

    – Будет ли разрабатываться концепция наследия чемпионатов мира и особенно – стадионов, строящихся по инфраструктурной программе?

    – Она уже есть. Само наследие чемпионата мира никогда не вызывало вопросов. Для ЧМ-2018 не строится ничего лишнего, ничего эксклюзивного. У нас есть уверенность, что все это было бы построено в любом случае. Возможно, в более длительные сроки. Дорога к аэропорту в Саранске была бы реконструирована, новый терминал в Ростове был бы построен, однозначно шло бы развитие острова в Калининграде… Предстоящее событие выступает катализатором этих процессов. Но нет таких объектов, которые впоследствии будут простаивать и не использоваться.

    Источник: Известия

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    05.06.2017 08:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 июня 2017, 17:55

      Суровая русская действительность, ничего лишнего,
      Как у любого гаишника.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 5 июня 2017, 10:25

      Лишнего то не строится - пи3дится лишневато!!!

      3
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 5 июня 2017, 09:43

      Американцы построили авианосец за 21 млрд, наши Крестовский всего за 5, а плавают одинаково, и он точно ещё выстрелит.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 июня 2017, 09:38

      Судя по стоимости Крестовского-зто супер эксклюзив, космическая летающая тарелка. Заврались совсем.

      1
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      Рейтинг: +6627

      maior-60 5 июня 2017, 09:13

      Этот функционер несет чушь. Неплохо было бы, если бы уточнил: какая, к примеру, прогнозируется посещаемость на домашних играх в Саранске у вылетевшей во второй дивизион Мордовии. Думается, что там затраты на подготовку к ЧМ вообще никогда не окупятся.

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