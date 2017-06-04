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  • Перес: «Нет никаких сомнений, что Роналду получит «Золотой мяч». Нет того, кто заслужил бы его больше»

Перес: «Нет никаких сомнений, что Роналду получит «Золотой мяч». Нет того, кто заслужил бы его больше»

4 июня 2017, 11:47
23

Президент «Реала» Флорентино Перес после победы в финале Лиги чемпионов над «Ювентусом» (4:1) поделился мнением о форварде мадридского клуба Криштиану Роналду, который оформил в этом матче дубль.

«Мы всегда хотим побеждать, в следующем сезоне мы должны побить новые рекорды. Криштиану? Нет никаких сомнений, что он выиграет «Золотой мяч», который станет для него пятым. Нет другого футболиста, который заслужил бы его больше, чем он», – сказал функционер.

«Реал» стал первым в истории клубом, одержавшим победу в Лиге чемпионов два года подряд.

Источник: AS
Лига чемпионов Реал Ювентус Роналду Криштиану Перес Флорентино
Комментарии (23)
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hevbn 28
1496566616
А кто бы сомневался.
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Luis Figo
1496566687
был и это Буффон, но к сожалению его команда проиграла, думаю все по делу. Когда Юве играл в своем стиле все складывалось нормально, но как только садились в оборону чтоб удержать ничейный результат так все шло наоборот! С Реалом надо играть в высокий прессинг, и больше никак!
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Popularov
1496569466
«Реал» выиграл уже 12 раз Лигу чемпионов, увеличив рекорд по этому показателю, тогда как у «Ювентуса» всего две победы. Да и наверняка этот матч внесёт огромный вклад в то, что именно Криштиану Роналду получит «Золотой мяч» по итогам года. С финалами Лиги чемпионов у туринцев не ладится. Седьмой финал, пятое поражение. Для "Ювентуса" второй тайм получился ПРОСТО провальным, а мастерство игроков "Реала" оказалось намного выше. "Юве" пропустили в этом матче больше, чем во всех предыдущих встречах в Лиге чемпионов. Не ожидал такой "прыти" от Ювентуса! Не ожидал. Предполагал равную игру - 50Х50, а получилась игра в ОДНИ ворота! В ворота Юве и РАЗГРОМ! Ювентус ПЕРЕГОРЕЛ! Юве - НЕ ГОРЮЙ! Надо лучше готовиться! Игроки Юве плохо сыграли в защите и вынимай аж целых 4 чяча. Многовато будет для финала Лиги чемионов, но а для болельщиков в самый раз! Криштиану Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром турнира! Роналду молодец, как и вся команда Реал! Отлично играли и второй раз подряд выиграли финал Лиги чемпионов! ВПЕРВЫЕ! Поздравляем Роналду, Зидана и команду Реал с победой в финале Лиги чемпионов! Ура! Все молодцы и ЗДОРОВО играли!
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Freyk
1496570355
Буффон его заслужил больше. Поражение его команды в финале — не его вина. Тот вклад в футбол, который он сделал, тот уровень, который он демонстрирует — это фантастика.
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nelez
1496570568
Юве 7 финалов , 5 поражений , Бенфика - 7 финалов , 5 поражений. Интересно . если в финал ЛЧ выйдут Ювентус и Бенфика оба проиграют?
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Mahone
1496570970
По всем правилом лучший Роналду,по совести можно и Буффону дать мяч,за верность клубу и футболу,заслужил мужик!!!!!!!!!!! Но Роналду первый
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de bruyne
1496575041
Если по трофеям и голам считать у хави иньеста рибери роббен и тд дома мест недолжно быть от мячей золотых
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калач
1496582598
уже в кабинетах все порешал Перес как и в прошлом году
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DZHEK_VOROBEY1987
1496591849
Однозначно Роналду,больше в этот раз никто не заслужил.
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nelez
1496606201
Одазначно. В этом году он лучше всех
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