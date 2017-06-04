Перес: «Нет никаких сомнений, что Роналду получит «Золотой мяч». Нет того, кто заслужил бы его больше»

Президент «Реала» Флорентино Перес после победы в финале Лиги чемпионов над «Ювентусом» (4:1) поделился мнением о форварде мадридского клуба Криштиану Роналду, который оформил в этом матче дубль.

«Мы всегда хотим побеждать, в следующем сезоне мы должны побить новые рекорды. Криштиану? Нет никаких сомнений, что он выиграет «Золотой мяч», который станет для него пятым. Нет другого футболиста, который заслужил бы его больше, чем он», – сказал функционер.

«Реал» стал первым в истории клубом, одержавшим победу в Лиге чемпионов два года подряд.