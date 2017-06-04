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    Перес: «Нет никаких сомнений, что Роналду получит «Золотой мяч». Нет того, кто заслужил бы его больше»

    Президент «Реала» Флорентино Перес после победы в финале Лиги чемпионов над «Ювентусом» (4:1) поделился мнением о форварде мадридского клуба Криштиану Роналду, который оформил в этом матче дубль.

    «Мы всегда хотим побеждать, в следующем сезоне мы должны побить новые рекорды. Криштиану? Нет никаких сомнений, что он выиграет «Золотой мяч», который станет для него пятым. Нет другого футболиста, который заслужил бы его больше, чем он», – сказал функционер.

    «Реал» стал первым в истории клубом, одержавшим победу в Лиге чемпионов два года подряд.

    Источник: AS

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    04.06.2017 11:47
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +617

      nelez 4 июня 2017, 22:56

      Одазначно. В этом году он лучше всех

      1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 4 июня 2017, 18:57

      Однозначно Роналду,больше в этот раз никто не заслужил.

      1
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      Рейтинг: -130

      калач 4 июня 2017, 16:23

      уже в кабинетах все порешал Перес как и в прошлом году

      -1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 июня 2017, 14:17

      Если по трофеям и голам считать у хави иньеста рибери роббен и тд дома мест недолжно быть от мячей золотых

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 4 июня 2017, 13:09

      По всем правилом лучший Роналду,по совести можно и Буффону дать мяч,за верность клубу и футболу,заслужил мужик!!!!!!!!!!! Но Роналду первый

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Mahone 4 июня 2017, 13:33

      Согласен.А Буффона жалко - и мимо кубка, и мимо мяча.

      3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Mahone 4 июня 2017, 14:18

      Рибери роббен снесли как барс реал и тд... конце ничего не получил

      -1
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      Рейтинг: +617

      nelez 4 июня 2017, 13:02

      Юве 7 финалов , 5 поражений , Бенфика - 7 финалов , 5 поражений. Интересно . если в финал ЛЧ выйдут Ювентус и Бенфика оба проиграют?

      2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > nelez 4 июня 2017, 14:18

      матч будет не окончен из-за армагедона))))

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 4 июня 2017, 12:59

      Буффон его заслужил больше. Поражение его команды в финале — не его вина. Тот вклад в футбол, который он сделал, тот уровень, который он демонстрирует — это фантастика.

      2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит > Freyk 4 июня 2017, 16:55

      "Золотой мяч" вручается не за вклад в футбол, а лучшему игроку года... А лучший в этом году, вне всякого сомнения, португалец...

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Тазит 4 июня 2017, 22:47

      Мне не очень понятно, как в принципе можно выбирать лучшего между вратарем и нападающим. Не существует никаких объективных показателей, позволяющих их сравнить. Буффон никогда не забьет большей 40 мячей в сезоне, но и Роналду не будет делать по 10 крутейших сейвов за матч.

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 4 июня 2017, 12:44

      «Реал» выиграл уже 12 раз Лигу чемпионов, увеличив рекорд по этому показателю, тогда как у «Ювентуса» всего две победы.
      Да и наверняка этот матч внесёт огромный вклад в то, что именно Криштиану Роналду получит «Золотой мяч» по итогам года.
      С финалами Лиги чемпионов у туринцев не ладится.
      Седьмой финал, пятое поражение.
      Для "Ювентуса" второй тайм получился ПРОСТО провальным, а мастерство игроков "Реала" оказалось намного выше.
      "Юве" пропустили в этом матче больше, чем во всех предыдущих встречах в Лиге чемпионов.
      Не ожидал такой "прыти" от Ювентуса! Не ожидал.
      Предполагал равную игру - 50Х50, а получилась игра в ОДНИ ворота!
      В ворота Юве и РАЗГРОМ!
      Ювентус ПЕРЕГОРЕЛ!
      Юве - НЕ ГОРЮЙ! Надо лучше готовиться!
      Игроки Юве плохо сыграли в защите и вынимай аж целых 4 чяча.
      Многовато будет для финала Лиги чемионов, но а для болельщиков в самый раз!
      Криштиану Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром турнира!
      Роналду молодец, как и вся команда Реал!
      Отлично играли и второй раз подряд выиграли финал Лиги чемпионов! ВПЕРВЫЕ!
      Поздравляем Роналду, Зидана и команду Реал с победой в финале Лиги чемпионов! Ура!
      Все молодцы и ЗДОРОВО играли!

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 4 июня 2017, 12:32

      скорее всего так и будет, кубок конфедерации покажет

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > NEON-SM 4 июня 2017, 12:46

      - на КК он просто засвидетельствует своё почтение), ну согласись , в сезоне 16/17 - ОН Всем и Вся уже ВСЁ доказал!!!...,
      но это лишь - сугубо моё мнение!, Спасибо!

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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 4 июня 2017, 12:16

      По другому и не скажешь!

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