Иско, Бензема и Роналду – в атаке «Реала», Игуаин, Манджукич и Дибала сыграют впереди у «Ювентуса»

«Реал» и «Ювентус» назвали стартовые составы на финальный поединок Лиги чемпионов.
«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Дани Алвес, Бонуччи, Барцальи, Алекс Сандро, Пьянич, Хедира, Игуаин, Манджукич, Дибала.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Кросс, Роналду, Бензема, Иско.
Матч состоится в Кардиффе на стадионе «Миллениум». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»
Источник: ФК «Реал»