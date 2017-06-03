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    Иско, Бензема и Роналду – в атаке «Реала», Игуаин, Манджукич и Дибала сыграют впереди у «Ювентуса»

    «Реал» и «Ювентус» назвали стартовые составы на финальный поединок Лиги чемпионов.

    «Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Дани Алвес, Бонуччи, Барцальи, Алекс Сандро, Пьянич, Хедира, Игуаин, Манджукич, Дибала.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Кросс, Роналду, Бензема, Иско.

    Матч состоится в Кардиффе на стадионе «Миллениум». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: ФК «Реал»

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    03.06.2017 20:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 3 июня 2017, 23:13

      сосите хуй вместе с буфонищееее!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +8

      Alexsandr37 3 июня 2017, 21:18

      Вперед ювентус , нужна победа ! Вперед Буффон !

      1
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      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков 3 июня 2017, 21:09

      Жду голов :)

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 3 июня 2017, 21:08

      С Богом, Юве! За тебя болею, Джиджи!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 21:07

      Бейл на замене . Должен же он сыграть на родине в финале ЛЧ !

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      Рейтинг: +222

      Зэб 3 июня 2017, 21:07

      Юве верим.Удачи.

      1
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 3 июня 2017, 21:01

      Думаю нас всех ждёт очень крутой финал. Обе команды достойны титула.

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      Рейтинг: +139

      vanchope34 3 июня 2017, 21:00

      Да,матч будет то,что надо!!!

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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 3 июня 2017, 20:58

      Ювентус силён во всех линиях начиная с вратарской даже можно сказать особенно вратарской

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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 3 июня 2017, 20:56

      Красивый футбол жду!!! Пусть победит тот кто больше хочет, а не достоин!!!

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