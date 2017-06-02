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    Дзамбротта: «За последние три года «Ювентус» дважды выходил в финал ЛЧ. Пришло время побеждать»

    Экс-защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Дзамбротта поделился ожиданиями от завтрашнего финала Лиги чемпионов. В решающем матче туринский клуб встретится с «Реалом».

    «У Буффона появился отличный шанс, чтобы использовать свой опыт и помочь партнерам. «Ювентус» приехал в Кардифф подготовленным. Это хорошая возможность выиграть трофей, но игра обещает быть сложной. За последние три года команда дважды выходила в финал Лиги чемпионов. После поражения (от «Барселоны» в мае 2015-го со счетом 1:3 – прим. «Бомбардира») пришло время побеждать. Это ведущий клуб Италии, который хочет лидировать и в Европе», – сказал 40-летний чемпион мира-2006.

    Источник: Goal.com

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    02.06.2017 22:32
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