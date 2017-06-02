Скончался арбитр, засчитавший «руку Бога» Марадоны

Ушел из жизни футбольный арбитр Богдан Дочев. Случилось это на 81-м году жизни. Он стал известен в первую очередь тем, что совместно с тунисским судьей Али Бен Наcсером ошибочно засчитал гол Диего Марадоны в четвертьфинальном матче чемпионата мира-1986, в котором Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1.

«Мы выражаем свои искренние соболезнования семье Богдана Дотчева, который ушел из этого мира в понедельник на 81-м году жизни», – говорится в заявлении пресс-службы футбольного союза Болгарии.

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