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    Скончался арбитр, засчитавший «руку Бога» Марадоны

    Ушел из жизни футбольный арбитр Богдан Дочев. Случилось это на 81-м году жизни. Он стал известен в первую очередь тем, что совместно с тунисским судьей Али Бен Наcсером ошибочно засчитал гол Диего Марадоны в четвертьфинальном матче чемпионата мира-1986, в котором Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1.

    «Мы выражаем свои искренние соболезнования семье Богдана Дотчева, который ушел из этого мира в понедельник на 81-м году жизни», – говорится в заявлении пресс-службы футбольного союза Болгарии.

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    Источник: Goal.com

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    02.06.2017 07:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 2 июня 2017, 14:03

      А зачем злорадствовать-то? Всем людям ошибки свойственны.

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 2 июня 2017, 10:28

      Хреновый заголовок. Глумливый. Ну, засчитал он этот гол.Его же не на улице нашли судить матч такого уровня. Мало ли таких голов.. Если Марадона красиво отмазался, это не повод из удачной дерзкой фразы делать человеку клеймо, да еще и провожать его этим клеймом в последний путь.

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 2 июня 2017, 09:54

      Покойный прославил Марадону ,а Марадона прославил покойного......
      но Диего мог бы по-тихому ухаживать, материально, за арбитром, по жизни
      гол привел к чемпионству все-таки ..(один из голов)

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 2 июня 2017, 09:11

      Значит, и Марадоне уже пора на встречу с Богом, руку можно в каком-нибудь храме оставить как святые мощи.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июня 2017, 08:58

      нашли над чем глумится

      2
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 2 июня 2017, 08:30

      Может теперь лично у бога спросить его ли рука... Правда, бога нет, но это мелочи.

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 июня 2017, 07:54

      Долго он его к себе не забирал... давал помучаться...

      -3
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > пряник929 2 июня 2017, 08:14

      Что за мученье ?

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > pzdc. 2 июня 2017, 13:45

      доживи до 80 ти и узнаешь, после 70 ти все болеть начинает...

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