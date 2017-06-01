Кузмак: «Ничего нового, кроме роскошной студии, «Матч ТВ» не привнес»

Бывший исполнительный директор и комментатор «Матч ТВ» Александр Кузмак поделился мнением о работе телеканала. По словам журналиста, ничего нового, кроме качественной студии, «Матч ТВ» не привнес.

Ранее телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что с момента создания руководство телеканала потратило трехгодичный бюджет.

– На ваш взгляд, «Матч ТВ» в целом развивается?

– Скажите, вы видите разницу между «Матч ТВ» и телеканалом «Спорт»? «Спорт» был успешным каналом, который в свои лучшие времена давал прибыль. На этом канале собрались высококлассные профессионалы во всех областях. В первую очередь это касается даже не журналистов, а профессионалов технических и продюсерских. В большинстве своем на «Спорте» очень точно подбирали кадры. Большая часть из них запускала «Матч». То же самое могу сказать и об «НТВ-Плюс», на котором я работал шесть лет, и благодарен и годам, и людям, которые меня научили многому.

Телеканал «Спорт» постоянно развивался и очень многого добился. Скажем, «Спорт» на российском спортивном телевидении впервые провел Олимпийские игры в виртуальной студии, это было в Ванкувере. Такого до этого не делал никто и не сделал до сих пор. А уже с того момента прошло семь лет.

А что нового привнес «Матч ТВ» с концептуальной точки зрения? Пожалуй, ничего. «Матч» технологически не сделал шаг вперед, до него это все уже было. Говорю, как человек, работавший до «Матча», потому могу оценивать. Что-то принципиально новое, кроме роскошной по красоте и качеству студии, на «Матч ТВ» мне найти трудно. Поймите, это – не критика. Главным мерилом оценки являются рейтинги и финансовые показатели.

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