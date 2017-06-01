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  • Кузмак: «Ничего нового, кроме роскошной студии, «Матч ТВ» не привнес»

Кузмак: «Ничего нового, кроме роскошной студии, «Матч ТВ» не привнес»

1 июня 2017, 13:01
14

Бывший исполнительный директор и комментатор «Матч ТВ» Александр Кузмак поделился мнением о работе телеканала. По словам журналиста, ничего нового, кроме качественной студии, «Матч ТВ» не привнес.

Ранее телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что с момента создания руководство телеканала потратило трехгодичный бюджет.

– На ваш взгляд, «Матч ТВ» в целом развивается?

– Скажите, вы видите разницу между «Матч ТВ» и телеканалом «Спорт»? «Спорт» был успешным каналом, который в свои лучшие времена давал прибыль. На этом канале собрались высококлассные профессионалы во всех областях. В первую очередь это касается даже не журналистов, а профессионалов технических и продюсерских. В большинстве своем на «Спорте» очень точно подбирали кадры. Большая часть из них запускала «Матч». То же самое могу сказать и об «НТВ-Плюс», на котором я работал шесть лет, и благодарен и годам, и людям, которые меня научили многому.

Телеканал «Спорт» постоянно развивался и очень многого добился. Скажем, «Спорт» на российском спортивном телевидении впервые провел Олимпийские игры в виртуальной студии, это было в Ванкувере. Такого до этого не делал никто и не сделал до сих пор. А уже с того момента прошло семь лет.

А что нового привнес «Матч ТВ» с концептуальной точки зрения? Пожалуй, ничего. «Матч» технологически не сделал шаг вперед, до него это все уже было. Говорю, как человек, работавший до «Матча», потому могу оценивать. Что-то принципиально новое, кроме роскошной по красоте и качеству студии, на «Матч ТВ» мне найти трудно. Поймите, это – не критика. Главным мерилом оценки являются рейтинги и финансовые показатели.

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Источник: БИЗНЕС Online
Россия
Комментарии (14)
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bayern06
1496311381
развивается, это был риторический вопрос
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Чеба
1496312125
Норм. канал! Лишь бы фильмы не заполонили его!
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евгений сергеевичч
1496312551
что значит не привнес так то теперь у нас наконец то есть федеральный спортивный канал
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tank219
1496313290
По мне НТВ+Футбол был лучше - все игры, интереснее аналитические передачи, да и персоналии были разными. Сейчас у всех почти собачье выражение глаз, дежурный набор вопросов, а этот паренек, соведущий Карпина, как Ватсон при Холмсе, чтобы своей серостью выпятить величие шефа. Кто хочет стать легом - зря потраченное эфирное время, ни одного плюса, вообще. Постепенное засилие буржуйского кино и смешанных махачей деревенского уровня - это фишка Тины, кавказские корни, понимаешь. Не удивлюсь появлению мангала и тандыра. Отдельно про вопросы комментаторов в перерывах матчей - это конкурс на лучшего Бармалея.
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Muhammed-666
1496313589
Для владельцев НТВ-ПЛЮС конечно этот МАТЧТВ минус и не маленький.. Но я думаю что у кого нет спутникового телевидения это большой плюс.. До матч тв не было вообще никого нормального спортивного канала..
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ufos73
1496313680
Последние 10 лет истории России можно назвать Великим распилом... Медведь ничтожество, а Путин забил на внутренние дела, и играет, в более привычную для него, внешнею политику...
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pzdc.
1496316169
Ла Лигу не могут показать. Эль Классико не показывают. Мол дорого. А на всякую хрень тратят бабла..
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dok66
1496321103
Нужны нормальные комментаторы , эксперты , а не красивые девушки , которые пиарят больше себя , чем спорт . Я не верю , что какая-то там пава , которая сидит в роскошной студии , влюблена в футбол . Она отрабатывает свой гонорар , и не более того . Да простят меня дамы !
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subbotaspartak
1496324844
Матч ТВ На платном интерактивном елевидении Ростелеком запретил функцию перемотки, повтора. Я в Сибири не могу показать внуку ночной репортаж утром. Из 156 каналов запрет только на Матч ТВ. Кто скажет почему? Кто-нибудь спросит "почему?" у Канделаки? Или в Москве вся Россия до сраки? Прорвало, извиняюсь, Но не каюсь.
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