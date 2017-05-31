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ЦСКА планирует продлить контракт с Марио Фернандесом

31 мая 2017, 23:34
8

Руководство ЦСКА намерено продлить контракт с защитником Марио Фернандесом. Об этом заявил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

«Планируем в ближайшее время продлить контракт с Марио Фернандесом, хотя у него еще долгосрочный контакт. Но у Марио и клуба есть такое желание», – сказал Бабаев.

Напомним, действующее соглашение Фернандеса с армейцами рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне россиянин провел за ЦСКА в РФПЛ 30 матчей, в которых сделал пять результативных передач.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио Бабаев Роман
Комментарии (8)
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vovan55
1496266068
да и правильно, сильный игрок... побольше бы таких...
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Тазит
1496277583
Было бы странно, если бы было иначе...
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tank219
1496284625
Этот лег реально сильнее наших, но за сборную заигрываться не спешит
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Obi Wan
1496291358
так держать!!!
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VIPded
1496295348
Правильное решение.
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МАКАРШВЕД
1496302889
Хороший защитник, многие клубы хотели бы видеть Марио Фернандеса у себя.
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directorpg
1496315360
Хороший защитник, ещё и русский
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