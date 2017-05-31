ЦСКА планирует продлить контракт с Марио Фернандесом

Руководство ЦСКА намерено продлить контракт с защитником Марио Фернандесом. Об этом заявил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

«Планируем в ближайшее время продлить контракт с Марио Фернандесом, хотя у него еще долгосрочный контакт. Но у Марио и клуба есть такое желание», – сказал Бабаев.

Напомним, действующее соглашение Фернандеса с армейцами рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне россиянин провел за ЦСКА в РФПЛ 30 матчей, в которых сделал пять результативных передач.