Пике летом намерен получить степень бакалавра в Гарварде

Защитник «Барселоны» Жерар Пике проведет лето в Гарвардском университете для получения степени бакалавра. Игрок заявил, что в будущем он мог бы занять пост президента каталонского клуба.

В то время как его партнеры по команде вернулся в столицу Каталонии после победы в финале Кубка Испании над «Алавесом» (3:1), Пике остался в Мадриде, откуда вылетит в Бостон.

30-летний футболист пройдет обучение по специальности «Бизнес в сфере развлечений, медиа и спорта».

На вопрос, планирует ли он стать президентом сине-гранатовых после завершения карьеры, Пике ответил: «За последние несколько лет президенты «Барселоны» не раз оказывались в позорных ситуация, так что я подумаю об этом».

Напомним, недавно один из экс-президентов «блауграны» Сандро Россель был заключен под стражу по подозрению в отмывании денег.