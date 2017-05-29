Дзюба: «Кокорин мучается на фланге. Он должен играть форварда»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением об игре партнера по команде Александра Кокорина. По мнению футболиста, слабая игра Кокорина связана с тем, что он играет не на своей позиции.

– Почему такие футболисты, как Кокорин или Шатов, не прогрессируют так, как могли бы?

– Мне некорректно отвечать на подобный вопрос об одноклубниках. Могу только сказать, что Кокорин должен играть нападающего, а не инсайда. Он мучается на фланге. Плюс беспрецедентное общественное давление уверенности в себе никак не добавляет. А Шатову мешали травмы.