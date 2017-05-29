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  • Дзюба: «Кокорин мучается на фланге. Он должен играть форварда»

Дзюба: «Кокорин мучается на фланге. Он должен играть форварда»

29 мая 2017, 01:11
24

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением об игре партнера по команде Александра Кокорина. По мнению футболиста, слабая игра Кокорина связана с тем, что он играет не на своей позиции.

– Почему такие футболисты, как Кокорин или Шатов, не прогрессируют так, как могли бы?

– Мне некорректно отвечать на подобный вопрос об одноклубниках. Могу только сказать, что Кокорин должен играть нападающего, а не инсайда. Он мучается на фланге. Плюс беспрецедентное общественное давление уверенности в себе никак не добавляет. А Шатову мешали травмы.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Шатов Олег
Комментарии (24)
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baddy
1496012002
Что на поле дерево, что оценки даёт деревянные!
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Atom2020
1496014299
Ну так и бегали ли бы вдвоем за ручку в нападении ... два полена ...
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Дядя Серёжа
1496022632
Станешь Бздюба тренером, поставишь его форвардом, его талант к тому времени раскроется. Если раскроется твой.
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Аид666
1496026034
Да какое давление? Разве что после шампусика и то в голову... Просто как был перспективным так дальше и не вышел... ему уже 26 лет, а все чего то еще ждут, как будто игроку лет 19...
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nik55
1496031012
вы вдвоем вообще не тем спортом занимаетесь
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MDAR
1496032867
Так уступи ему свое место, а то от тебя одна болтавня.
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filosof sparty
1496035458
Да он вообще на поле мучается!!! Клубы, бары, рестораны-вот там он на волне, там он на своём месте... И вообще, как же надоел этот призыв пожалеть Кокорина! Да вы охерели!??? Его гнобить надо и зп лишить, чтобы он бутсы повесил! Две главные ленивые мразоты России-Кокорин и Погребняк
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Dimon013
1496037439
Ну значит ему нужно уходить из Зенита! Дзюба намного сильнее в центре! Ну или Кокорина нужно ставить под нападающими!
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Urry
1496037672
Мы все мучаемся, наблюдая за его мучениями
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Alex3920486
1496045317
Страна мучается!! Глядя на то, как вы играете!! Деревяшники блин...
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