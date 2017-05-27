Нападающий «Ювентуса» Кин – первый автор гола в Серии А, рожденный в 2000 году

Встреча 38-го тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Ювентусом» завершилась победой гостей со счетом 2:1. На четвертой добавленной минуте победу команде Массимилиано Аллегри принес точный удар Мойса Кина.

Форвард стал первым игроком, рожденным в 2000 году, забившим в национальном чемпионате Италии. 17-летний итальянец ивуарийского происхождения родился 28 февраля 2000 года. Футболист является воспитанником «бьянконери», и в минувшем сезоне играл в турнирах своей возрастной категории. В Серии А у Кина два матча и один гол.

«Ювентус» завершил сезон в чемпионате на первом месте.