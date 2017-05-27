Санчес, Озил и Уэлбек – в атаке «Арсенала», Коста и Азар сыграют на острие у «Челси»

«Арсенал» и «Челси» объявили стартовые составы на финал Кубка Англии.

«Арсенал»: Оспина, Холдинг, Мертезакер, Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака, Окслэд-Чэмберлен, Санчес, Озил, Уэлбек.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Мозес, Кэхилл, Канте, Матич, Алонсо, Педро, Коста, Азар.

Матч состоится на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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