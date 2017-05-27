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  • Роналду по своей инициативе заплатил 6 миллионов, чтобы избежать суда за уклонения от налогов

Роналду по своей инициативе заплатил 6 миллионов, чтобы избежать суда за уклонения от налогов

27 мая 2017, 12:24
15

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заплатил 6 миллионов евро в качестве компенсации за уклонение от налогов. Несмотря на отсутствие официального уведомления от Министерства финансов Испании, португалец по своей инициативе решил расстаться с внушительной суммой ради разрешения вопроса с обвинением в финансовых махинациях.

В случае, если бы дело 32-летнего игрока попало в суд, ему пришлось бы выплатить в общей сложности 16 миллионов. Теперь же, после добровольного «взноса», форвард, по всей вероятности, избежит открытия уголовного дела.

Напомним, форварда сливочных подозревают в уклонении от уплаты налогов с доходов от реализации имиджевых прав в период с 2011 по 2014 годы.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (15)
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Чеба
1495877449
Как мне 5 000 рублей отдать, так ему 6 000 000 евро (((
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andreus20
1495878635
Т.е. взятки теперь добровольным взносом называют? Ок
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acer2003
1495881906
Видать рыльце в пушку .))
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XaXatyn
1495883179
Для него это не таких и большие деньги !
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1495887031
Вобще красаучег! Добровольно заплатил 6 мультов, когда ему практически выставили счёт на 16! Ключевое слово "добровольно" !
Ответить
rammax fcsm
1495890329
голубой воришка
Ответить
subbotaspartak
1495891770
Нехорошо воровать. А нам скоро с этим ворьём играть.
Ответить
petr69
1495895183
Роналду заплатил еще в 2014году,- после публикации в немецкой газете в 2017 он предоставил все в налоговую.Претензий не было, но сейчас доброжелатели вновь подняли шум, дескать сумму нужно было разбить по годам-по закону так,- и потому нельзя считать оплатой погашение в 2014
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Дядя Серёжа
1495939807
Чего там больше: жадности или тупости?
Ответить
77SAM
1495947017
Отличный ход,вернее выход !
Ответить
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