Роналду по своей инициативе заплатил 6 миллионов, чтобы избежать суда за уклонения от налогов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заплатил 6 миллионов евро в качестве компенсации за уклонение от налогов. Несмотря на отсутствие официального уведомления от Министерства финансов Испании, португалец по своей инициативе решил расстаться с внушительной суммой ради разрешения вопроса с обвинением в финансовых махинациях.

В случае, если бы дело 32-летнего игрока попало в суд, ему пришлось бы выплатить в общей сложности 16 миллионов. Теперь же, после добровольного «взноса», форвард, по всей вероятности, избежит открытия уголовного дела.

Напомним, форварда сливочных подозревают в уклонении от уплаты налогов с доходов от реализации имиджевых прав в период с 2011 по 2014 годы.