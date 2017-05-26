Пике считает, что судьи повлияли на результаты «Барселоны» нынешнего сезона

Защитник «Барселоны» Жерар Пике выразил мнение, что судейские решения повлияли на результаты каталонского клуба нынешнего сезона.

«Я по-прежнему искренне считаю, что судьи повлияли на итоговый результат, но я не собираюсь составлять себе список из отговорок. «Реал» стал чемпионом – вот и все. Нам нужно перевернуть страницу и продолжить жить дальше.

Опыт этого сезона послужит толчком для внедрения системы видеоповторов. Жалобы никому не помогают. В некоторых матчах мы могли бы сыграть и получше, чтобы достичь нужного результата. Иногда недостаточно быть на одном уровне с соперником. Это урок на будущее – нам нужно стать лучшей командой», – сказал Пике.

По итогам нынешнего сезона «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице Примеры и вылетела в 1/4 финала Лиги чемпионов.