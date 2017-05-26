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Пике считает, что судьи повлияли на результаты «Барселоны» нынешнего сезона

26 мая 2017, 18:47
6

Защитник «Барселоны» Жерар Пике выразил мнение, что судейские решения повлияли на результаты каталонского клуба нынешнего сезона.

«Я по-прежнему искренне считаю, что судьи повлияли на итоговый результат, но я не собираюсь составлять себе список из отговорок. «Реал» стал чемпионом – вот и все. Нам нужно перевернуть страницу и продолжить жить дальше.

Опыт этого сезона послужит толчком для внедрения системы видеоповторов. Жалобы никому не помогают. В некоторых матчах мы могли бы сыграть и получше, чтобы достичь нужного результата. Иногда недостаточно быть на одном уровне с соперником. Это урок на будущее – нам нужно стать лучшей командой», – сказал Пике.

По итогам нынешнего сезона «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице Примеры и вылетела в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Пике Жерар
Комментарии (6)
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acer2003
1495813893
Уважаю Пике ,как игрока... Не стоит ему в это лезть,он уже с болелами "Реала" облажался
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OfaZavr
1495814143
Что-то такими высказываниями он мне одного румына напоминает)))
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petr69
1495815960
Интересно сколько раз в сезоне Барселона пробивала пенальти, сколько
реализовала.Сколько пенальти было назначено в ее сторону, сколько раз
противник Барсы играл вменьшистве.Такие данные были бы интересны
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KostjaSh
1495816398
tut Pike prav, barcelona ne dolzhna bqla igratj v 1/4 lch.
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Roman Armeec
1495820325
Успокоится бы пике, и принять чемпионство реала, ибо после драки кулаками не машут
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Милан чемпион
1495821364
Защитник «Барселоны» Жерар Пике выразил мнение, что судейские решения повлияли на результаты каталонского клуба нынешнего сезона, например в 1/8 ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ БЫЛ ДОСТИГНУТ результат который нужен был барсе, 2 липовых пендаля, откровенных пендаля, такие пендали ставятся 1 на миллион и именно в игре барсы с псж таких пендаля было целых 2!!! не был поставлен 100% пендаль в ворота самой барсы, он был настолько откровенным что я не знаю, как можно было это не увидеть,ппц, повторюсь и такие пенальти ставятся 999 из 1000 в любой лиге мира и именно в ворота барсы он не назначается, в столь важно для неё матче..... совпадение????? НЕ ДУМАЮ!!!!!
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